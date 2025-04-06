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尹錫悅戒嚴「後患」軍事機密流北韓 戰爭計畫、控制室全曝光

編譯中心／綜合5日電
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南韓國會2024年12月4日通過決議，規定尹錫悅總統宣布的戒嚴令解除後，士兵們動身離開。資料照片。（路透）
南韓國會2024年12月4日通過決議，規定尹錫悅總統宣布的戒嚴令解除後，士兵們動身離開。資料照片。（路透）

南韓總統尹錫悅經憲法法院裁定彈劾案成立而下台，但引發整起事件的導火線、即2024年12月3日的緊急戒嚴事件，不僅導致國家分裂與國政癱瘓，同時也將軍事機密大禮送給了南韓宿敵、北韓國家領導人金正恩。

另據北韓中央通信社（KCNA）5日報導，北韓領導人金正恩視察特種部隊時，試射了一款新研發的狙擊步槍；他說，特種部隊的高強度訓練「增強了確保勝利的實戰能力」。

華爾街日報5日報導，南韓國會針對尹錫悅短暫頒布緊急戒嚴令進行了數周的調查聽證會，並向社會大眾進行直播，加起來成了軍方官員、國會議員和安全專家所稱的情報空前外洩。

前北韓彈道飛彈研究員、後來脫北與當選南韓國會議員的朴沖綣（Park Choong-kwon）表示，「北韓人現在正在說『謝謝』，他們派出間諜來找出像這樣的資訊」。

根據報導，尹錫悅宣布戒嚴時，南韓精銳特種部隊比照北韓入侵時的方式出動。雖然戒嚴幾個小時內取消，但已經向北韓展示了南韓最初可能如何應對入侵。隨後，南韓民眾要求對戒嚴令和軍方行動做出解釋，在野黨國會議員迅速召開公開聽證會，急於尋求答案和政治攻防壓倒了保護軍事情報的需要。

舉例來說，在一次直播中，一名資深軍官揭露了戰爭計畫指揮和控制室的位置，國防部副部長連忙插口，「這些是重要的軍事設施，我們必須停止討論」。

另外，一名在野黨議員舉起當晚前往中央選舉管理委員會的情報官照片，一位指揮官舉手表示，「我很痛心看到我們長期打造的無價資產正遭到輕率曝光」。而在另一場聽證會上，一名國會議員公開了韓軍持有的國造S-BAT偵察無人機數量，並披露S-BAT被認為不適合作戰。

南韓軍方當時的部署也暴露了一些內情，如當晚乘直升機抵達國會的「第707特殊任務團」主要負責反恐和海外任務，但戰時也會執行針對北韓領導階層等機密任務。朴元坤就指出，北韓會很驚訝看到突擊步槍和高級4眼夜視鏡這類裝備廣泛供應給南韓特種部隊。

華爾街日報指出，平壤可以從這些洩露的資訊取得真正的優勢，等於金正恩坐在平壤就能得知南韓情報特工的身分、間諜無人機無法運作的狀態，甚至是戰爭計畫行動室的準確位置，直至建築物的具體樓層。

北韓領導人金正恩4日視察特種部隊時，試射了一款新研發的狙擊步槍。（歐新社）
北韓領導人金正恩4日視察特種部隊時，試射了一款新研發的狙擊步槍。（歐新社）

南韓 北韓 戒嚴

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