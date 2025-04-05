澳總理尋求連任 若當選將從中資手中買回達爾文港經營權

澳洲北部重要港口達爾文港（Darwin Port）。（新華社）

澳洲 北部重要港口達爾文港（Darwin Port）自2015年租賃給中資嵐橋集團，長期存在是否會對國家安全造成影響的疑慮。正尋求連任的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）近日表示，若在5月3日的大選中成功連任，計劃從嵐橋集團手中買回該港的經營權。

香港 媒體引述據《衛報》報導，艾班尼斯表示，如果工黨政府能夠勝出下月的大選，將尋求從中國嵐橋集團（Landbridge Group）手中買回經營權，令這項戰略資產再次收歸澳洲所有。他並稱，希望達爾文港的控制權能夠重回澳洲人手中（be in Australian hands）。

艾班尼斯提出兩個選項，一是尋求澳洲私人企業重新回購達爾文港，又指一直有通過潛在買家非正式地進行相關工作；方案二是由澳洲聯邦政府直接介入，讓該港回歸國家資產。

澳洲北領地政府（Northern Territory government）與嵐橋集團在2015年簽訂總值5.06億澳元的租賃協議，將達爾文港100%經營權租予嵐橋集團99年。澳洲政府官員早前表示，本周與北領地的官員舉行會面，討論達爾文港的未來。嵐橋澳洲集團方面就否認有意出售港口，表示並沒有參與相關討論。

德國之聲去年底報導指出，達爾文港駐有約2000名美國海軍陸戰隊員，澳洲海空軍基地也在當地，批評者擔心，租賃給中資財團會將達爾文港的軍事用途完全暴露在中國的影響力當中。加拿大 智庫加拿大全球事務研究所（Canadian Global Affairs Institute）亞太基金會研究員納吉（Stephen R. Nagy）指出，澳洲和美國面臨的挑戰是，無法肯定地說大陸會不會向嵐橋公司施壓，並在危機中執行中方的命令。

雖然澳洲政府先前的調查結果表明，達爾文港租賃案不存在國安問題。不過嵐橋集團大陸母公司此前陷入財務危機，北領地政府也對此表示擔憂，當時該集團的回應是對達爾文港2024財年成功的營運表現感到滿意。