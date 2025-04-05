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初入政壇投身加拿大聯邦選舉 張瑋麟有望成首位台裔國會議員

中央社／溫哥華4日專電
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加拿大台裔移民張瑋麟（Wade Chang）代表聯邦自由黨在大溫哥華地區本拿比中央區（Burnaby Central）參選，由於自由黨目前聲勢大好，加上張瑋麟的漂亮履歷，勝選機率大增。（中央社）
加拿大台裔移民張瑋麟（Wade Chang）代表聯邦自由黨在大溫哥華地區本拿比中央區（Burnaby Central）參選，由於自由黨目前聲勢大好，加上張瑋麟的漂亮履歷，勝選機率大增。（中央社）

加拿大正在進行聯邦大選，初入政壇的台裔候選人張瑋麟（Wade Chang）挑戰加拿大新民主黨黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh），展現初生之犢不畏虎之姿，成為選戰中熱議焦點。

張瑋麟是在大溫哥華地區本拿比中央區（Burnaby Central）代表聯邦自由黨參選，駔勉誠於2019年起擔任該選區眾議員。由於目前自由黨氣勢大好，有民調預測駔勉誠很可能會輸給張瑋麟。

現年39歲的張瑋麟小學6年級時隨父母從台灣移民加拿大，高中畢業後至澳洲墨爾本大學攻讀法律，隨後又至英國牛津大學攻讀碩士，專精國際商務法的他，在澳洲、台灣和加拿大都擔任過執業律師。這次決心踏入政壇是因為感受到官僚制度上的缺失，希望盡一己之力推動改革。

他對中央社舉例說：「我們都知道無家可歸者是一大問題，政府撥款資助卻效果不彰，我就想不如透過企業來執行，若企業對當地無家可歸問題有貢獻，則能獲得減稅優惠，如此可以激勵企業回饋社區，而企業的執行績效絕對優於政府。」

目前加拿大總理、自由黨黨魁卡尼（Mark Carney）也是牛津校友，張瑋麟推崇學長卡尼的財經專業和強硬面對美國關稅的堅決態度，「他很有謀略，一方面與美國總統川普談判，另一方面也與歐洲和墨西哥聯手合作」。

張瑋麟也肯定自由黨的理念，他說：「加拿大3大政黨，保守黨偏右、新民主黨偏左、自由黨走中間路線，而中庸之道方能持久。自由黨對移民很友善，也倡導環境保護、性別平權、同性婚姻，這些進步性的價值觀都是我認同的。」

張瑋麟還說，台灣和加拿大的價值觀一致，如今都面對美國關稅的威脅，如果他當選國會議員，一定全力穿針引線，讓台加兩方合作無間。

他舉例，本拿比市（City of Burnaby）有西門菲沙大學（SFU）、卑詩理工學院（BCIT）和科技園區，學界業界連成一氣，已群聚了許多創新科技公司，過去這些優質公司和美國合作最多，未來可以轉向台灣，「因為台灣不認識這些低調的『寶貝』，它們也缺乏與台灣合作的管道，我願意為彼此搭橋」。

本拿比市的政治光譜一向偏左，新民主黨在當地有深厚的基本盤，不少居住在本拿比市的台灣移民也習慣性地支持新民主黨，新民主黨黨魁駔勉誠也與台灣社區保持良好互動。駔勉誠讚揚台灣是一個美好的國家，指「台灣和加拿大一直是友好親密的夥伴，我們分享自由民主的價值觀，值得進一步深化合作」。

儘管對手是加拿大第3大政黨的黨魁，張瑋麟絲毫沒有畏懼，他說，駔勉誠名氣雖大，但很多時間都花在渥太華，對選區疏於照顧，「許多本拿比企業和居民都說，COVID-19疫情時想知道聯邦政府提供的補助信息，但駔勉誠辦公室都沒有主動說明」。張瑋麟相信民眾會選擇一個懂得選區需求的人，「政治可以不一樣，希望從我開始」。

如果張瑋麟成功當選，將成為加拿大史上首位台裔國會議員。

加拿大聯邦選舉，代表自由黨參選的張瑋麟（左）在選區拜票時獲得不少支持者相挺，他說...
加拿大聯邦選舉，代表自由黨參選的張瑋麟（左）在選區拜票時獲得不少支持者相挺，他說如果勝選，將積極推動台加合作。 （張瑋麟提供）

加拿大 民主黨 移民

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