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波蘭發現兒童集中營遺骸 揭發納粹罪行

中央社／華沙4日專電
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波蘭國家紀念研究所（IPN）近期在羅茲挖掘出德國納粹波蘭兒童集中營4名受害者的遺骸，專家估計，該集中營在不同時期至少有2000至3000名年齡介於6至16歲的波蘭兒童被囚禁。

這一發現揭開了納粹對兒童施行暴力的歷史真相，波蘭政府承諾興建紀念館並以DNA技術還原受害者身分，喚起社會對這段被忽視悲劇的重視。

挖掘工作由波蘭國家紀念研究所於2025年3月啟動，在羅茲（Łódź）一處墓地發現數十具兒童與青少年遺骸，許多骨骸帶有營養不良與暴力痕跡。

利茨曼施塔特兒童集中營（Kinder-KZ Litzmannstadt）於1942年至1945年運作，是納粹在波蘭占領區唯一專為兒童設立的集中營，位於當時利茨曼施塔特的貧民窟附近。

IPN歷史學家安娜．席維爾斯卡（Anna Siewierska）表示：「這些遺骸是納粹罪行的鐵證。」

考古團隊還發現鞋子碎片與木製玩具，佐證受害者年幼身分。集中營歷史顯示，兒童多因疾病與虐待死亡，倖存者寥寥無幾。長期以來，這段歷史因戰後檔案散失而鮮為人知。此次發現促使波蘭重新審視這一悲劇，IPN計劃透過DNA比對確認受害者姓名，盼為家屬帶來慰藉。

羅茲市長茲達諾夫斯卡（Hanna Zdanowska）表示，「這是城市最沉痛的記憶，我們必須紀念這些孩子。」政府將資助紀念館建設，讓後代了解真相。

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