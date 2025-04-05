李在明淡化「親中、親俄」形象 再戰南韓大選

南韓即將提前舉行總統大選，目前各家民調均顯示最大在野黨黨魁李在明(右)是最熱門人選。圖為他1日在首爾中央地方法院外準備出席庭審。(歐新社)

共同民主黨黨魁李在明 在2022年總統大選落敗，預料將參加接下來的提前改選。儘管南韓 及美國國內均有質疑他親中、親朝(北韓)甚至親俄的聲音，但有南韓媒體發現，自去年12月戒嚴風暴以來，他在外交和安保議題上的發言，已出現180度的轉變。

以李在明2021年7月甫宣布參選翌年大選後的一次演說為例，直呼駐韓美軍是占領軍，與南韓內部的親日勢力勾結，以維持從南韓建國以來，美日對南韓的支配體制。

另在尹錫悅 2022年5月就任總統以及拜登政府大力推動的背景下，南韓和美日三方加強安保合作，李在明同年10月對美韓海軍和日本海上自衛隊在日本海的聯合演習說，「日軍進駐朝鮮半島，還有旭日旗(二戰結束前的日本軍旗)再次在半島升起的日子真的會到來」。對日本將福島核廢水排海，他也站在示威抗議的前線。

李在明去年3月國會選戰時批評尹政府的對中外交是「招惹中國」。

不過李在明1月在黨內會議感謝美國及國際社會為了支持南韓民主所做的努力，並將進一步強化韓美同盟；對同月發生的洛杉磯山火，他在聲明中提到「同盟就是在患難中並肩而行」。

李在明去年12月在國會通過尹錫悅彈劾案前一天，也發表聲明感謝美國和友邦，強調南韓是自由民主陣營的一分子，將扮演好與履行其角色及責任；同月正值戒嚴風暴最嚴重之際，他以最大在野黨黨魁身分與美日駐韓大使會面，在談到尹錫悅任內的韓美日合作體制時表明「三方合作關係也將繼續」。

南韓國內有人因此譏諷說，聽到李在明這樣講「好不習慣」，還以為是尹錫悅說的呢。對此，共同民主黨相關人士1月曾直言，在提前改選總統的可能性變大下，現在不僅得考量國內政治，還得考量美國等友邦，而在外交及安保上讓南韓國內外的人感到安心，是李在明當前最大課題之一。

南韓朝鮮日報報導，李在明在涉外言論上的巨大轉變被解讀為他正試圖「轉型」，原因是他研判即將提前改選總統而設法擺脫其長期的親中朝俄形象。尤其在川普第二任上台，美國全力圍堵與打壓中國下，擺脫親中形象已成當務之急。