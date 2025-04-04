尹錫悅遭彈劾下台 南韓戒嚴政治風暴大事記

南韓憲法法院八名法官一致通過總統尹錫悅彈劾案，即刻免職。(路透)

南韓 總統尹錫悅 去年12月3日宣布戒嚴，派士兵和直升機進駐國會試圖軍事接管引發政治風暴。經歷數月政治動盪後，憲法法院今天判決彈劾 成立，尹錫悅即刻去職。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，雖僅維持約6小時即被國會推翻，仍使南韓陷入數十年來最嚴重政治危機。他後於12月14日遭國會通過彈劾送交憲法法院180天內裁定。南韓憲法法院這次在國會通過彈劾111天後宣判。

戒嚴引政治風暴 韓社會經歷連串危機

依規定南韓需在總統遭彈劾成立後60日內選出總統，照此時程最遲應於6月3日之前舉行選舉。

紐約時報指自戒嚴風波以來，南韓在政治不確定性下經歷連串危機，包括去年12月底濟州航空一架波音737-800客機空難釀179死，是南韓史上最嚴重空難；今年3月遭遇有記錄以來最嚴重野火災情，昨天也沒能逃過美國總統川普對等關稅大棒。

根據南韓法律，總統彈劾需獲六名大法官同意才能成立，意即尹錫悅只需在八位大法官裡說服三人就能挺過，然而八位大法官無一支持他的戒嚴論點。

南韓中央選舉委員會預計幾天內會宣布總統改選日程。2022年以些微差距敗給尹錫悅的主要反對黨黨魁李在明，可望再獲黨內提名出馬角逐。民調顯示如現在投票，李在明很可能勝選。尹錫悅所屬執政黨目前尚無有力的接棒者。

尹錫悅戒嚴風波時間軸

以下是法新社整理的南韓戒嚴風波時間軸。

--2024年12月3日：宣布戒嚴

12月3日，尹錫悅在預算上與在野黨發生爭執後，透過電視演說頒布戒嚴令，這一幕令人想起昔日南韓獨裁統治。

他表示自己希望保護國家不受「北韓共產主義勢力的威脅，並剷除那些掠奪人民自由和幸福的反國家勢力」。

尹錫悅宣布戒嚴令後派軍前往國會，部隊翻越圍欄、砸碎窗戶並以直升機垂降，顯為阻止國會議員推翻戒嚴令，但國會議員12月4日凌晨仍以190對0票通過，要求解除戒嚴，當時國會外已聚集數以千計抗議群眾。

後來士兵開始撤退，尹錫悅再度透過電視宣布解除戒嚴。抗議群眾歡欣慶祝，而尹錫悅則銷聲匿跡。

--12月4日：在野推動彈劾

南韓在野黨12月4日矢言推動彈劾案，並提出正式動議，分別對尹錫悅、國防部長、內政部長以及「戒嚴指揮官與警察廳長等軍警界關鍵涉案人物」提出「叛亂罪」指控；警方宣布已就「叛亂罪」對尹錫悅等人展開調查。

--12月14日：尹錫悅遭國會彈劾

在300名國會議員中，有204人投票贊成彈劾尹錫悅，85人投票反對。尹錫悅遭停職，南韓憲法法院有6個月時間審理，總理韓悳洙代理總統。

--12月30日：逮捕

尹錫悅第3度未到案應訊後，調查人員聲請逮捕尹錫悅，是南韓史上首見彈劾程序完成前試圖強制拘捕總統。

數百名尹錫悅支持者在他的官邸外集會，抗議對他的彈劾，尹錫悅在聲明中矢言與支持者並肩作戰，「保衛這個國家直到最後一刻」。

--2025年1月14日：彈劾案庭審

南韓憲法法院開始審理尹錫悅彈劾案，截至2月25日憲法法院為此開庭11次，其中部分由尹錫悅親自出席並為自己的決定辯護。

--1月15日：尹錫悅遭逮捕

南韓檢調人員試圖進入尹錫悅官邸，而他的總統警衛人員、律師和支持者都試圖阻止檢調執行。經過協商後尹錫悅決定配合被帶至公調處大樓。

尹錫悅在事先錄製的訊息中說，他是為「避免流血」才接受訊問。尹錫悅拍攝入監照片，並接受身體檢查，以刑事嫌疑人身分在看守所單人室度過第一晚，並於1月18日遭延押。

--3月8日：尹錫悅獲釋

法院以程序理由撤銷羈押。尹錫悅在看守所外下車後，向哭泣和歡呼的支持者揮手致意。

尹錫悅獲釋後，每個周末都有數十萬支持或反對尹錫悅人士走上街頭，有些人甚至搭起帳篷通宵抗議。

--4月4日：彈劾成立即刻去職

憲法法院八名大法官一致通過彈劾成立，尹錫悅即刻免職成為南韓史上第2位遭彈劾下台元首。南韓最慢須於6月3日前改選總統。