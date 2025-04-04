匈牙利退出國際刑事法院 內唐亞胡：挺身對抗腐敗組織

以色列總理內唐亞胡（右）3日抵達匈牙利訪問，與匈牙利右翼總理奧班（左）會面。（路透）

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）3日會見遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令的以色列 總理內唐亞胡，並宣布退出該組織；ICC則稱，匈牙利仍有「義務」與其合作。

中央社引述法新社報導，奧班去年11月22日向內唐亞胡提出訪問邀請，表示匈牙利不會執行逮捕令。前一天，ICC以涉嫌在加薩 走廊衝突中觸犯戰爭罪為由，對內唐亞胡發布逮捕令。

內唐亞胡3日晨抵達匈牙利首都布達佩斯（Budapest）後，匈牙利政府隨即宣布這項決定。這是2023年以色列與巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯在加薩走廊爆發戰爭以來，內唐亞胡首次訪問歐洲。

內唐亞胡在與奧班（Viktor Orban）共同舉行的記者會中表示：「你們剛剛對ICC採取了勇敢且有原則的立場，我要感謝你，維克托（奧班之名）…這對所有民主國家都很重要。挺身對抗這個腐敗的組織很重要。」

另據路透報導，奧班3日表示，決定退出ICC的原因是這個機構已經「政治化」，從其對以色列的裁決即可見一斑。

奧班的幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）在臉書寫道：「匈牙利退出國際刑事法院。」他補充說：「政府3日將根據憲法和相關國際法啟動退出程序。」

一個國家的退出，將在向聯合國秘書長辦公室提交退出文書一年後生效，這些文件通常是宣布退出的正式信函。

ICC發言人阿布杜拉（Fadi El Abdallah）表示：「本院重申，匈牙利仍有義務與ICC合作」。