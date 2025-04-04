匈牙利退出國際刑事法院 內唐亞胡：挺身對抗腐敗組織
聽新聞
test
0:00 /0:00
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）3日會見遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令的以色列總理內唐亞胡，並宣布退出該組織；ICC則稱，匈牙利仍有「義務」與其合作。
中央社引述法新社報導，奧班去年11月22日向內唐亞胡提出訪問邀請，表示匈牙利不會執行逮捕令。前一天，ICC以涉嫌在加薩走廊衝突中觸犯戰爭罪為由，對內唐亞胡發布逮捕令。
內唐亞胡3日晨抵達匈牙利首都布達佩斯（Budapest）後，匈牙利政府隨即宣布這項決定。這是2023年以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯在加薩走廊爆發戰爭以來，內唐亞胡首次訪問歐洲。
內唐亞胡在與奧班（Viktor Orban）共同舉行的記者會中表示：「你們剛剛對ICC採取了勇敢且有原則的立場，我要感謝你，維克托（奧班之名）…這對所有民主國家都很重要。挺身對抗這個腐敗的組織很重要。」
另據路透報導，奧班3日表示，決定退出ICC的原因是這個機構已經「政治化」，從其對以色列的裁決即可見一斑。
奧班的幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）在臉書寫道：「匈牙利退出國際刑事法院。」他補充說：「政府3日將根據憲法和相關國際法啟動退出程序。」
一個國家的退出，將在向聯合國秘書長辦公室提交退出文書一年後生效，這些文件通常是宣布退出的正式信函。
ICC發言人阿布杜拉（Fadi El Abdallah）表示：「本院重申，匈牙利仍有義務與ICC合作」。
上一則
熱浪襲全境 澳洲經歷最熱12個月 高出均值1.61℃
下一則
FB留言