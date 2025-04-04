魯比歐首次北約行 駁美將退出NATO：有錢盟國應做更多

美國國務卿魯比歐（左）3日出席北約外長峰會，與北約秘書長呂特（右）共同會見媒體。（路透）

美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）在首次出席北約 外長會前表示，美國將支持北約，強調川普 並不反對北約，反對的是北約無法使盟國履行防衛承諾；他要求有錢的盟國付出更多，提出國防支出占GDP5%目標，並說美國也會增加國防支出。

在川普剛宣布「對等關稅」使歐洲與美國關係更緊張，加上先前多次表達不滿北大西洋公約組織（NATO）其他盟國防衛支出不足的氛圍下，美國國務卿魯比歐上任後首次到北約布魯塞爾總部參加外交部長會議。

魯比歐在進入會場前向媒體表示，日前4名美國軍人在立陶宛執行重要訓練時喪命的悲劇提醒了大家，「美國在北約一如既往地活躍」。

他強調川普清楚表明支持共同防禦，「但我們希望北約變得更強大，更加可行」，而唯一方法就是組成這個重要聯盟的國家擁有更多防衛能力，盟國是有錢的先進經濟體，有能力投入更多。

魯比歐表示，美國同樣需要資源滿足國內需求，「但由於我們在世界上發揮的作用，我們優先考慮國防，我們希望合作夥伴也這樣做」。他說，過去幾年發生的事件，包括在歐洲一場全面的地面戰爭，突顯了硬實力仍是必要的遏阻力量。

他明言美國正推動每個北約成員達到國防支出占國內生產毛額（GDP）5%的目標，美國本身也會提高國防支出占比。

魯比歐說，川普並不反北約，他反對的是北約無法確保每個成員國履行共同防禦條約下的義務。

3日、4日兩天的北約外長會議同時邀請了日本、南韓、澳洲及紐西蘭等印太四國參與，魯比歐說他們是北約的重要夥伴，尤其考量印太地區對航行自由和領土完整性的威脅增加，在此脈絡下美國期待與印太四國合作。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）3日在會前也向媒體提到與印太四國的合作重點，尤其是在提高國防工業生產的議題上深化合作關係。

北約秘書長呂特(Mark Rutte)和美國新任駐北約大使塔克(Matthew Whitaker)3日試圖向歐洲盟友保證，儘管川普的嚴厲言論，但華府仍將致力於堅守對這個西方軍事聯盟的承諾。在兩人談話之際，北約外長正準備在布魯塞爾召開會議。因為川普推動的高額新關稅正加劇緊張局勢，歐洲各國希望，美國國務卿魯比歐能夠消除各界對美國立場的疑慮。