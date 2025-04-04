川普3波關稅 歐盟出口成本從77億暴增至895億
歐盟執委會官員指出，美國總統川普上任後三波新增關稅將使歐盟對美出口的關稅成本從目前70億歐元（約77億美元）暴增到810億歐元（約895億美元），歐盟將以協商、反制、分散三策略因應。另外，英國雖遭徵10%基本稅率，川普對各國出口至美國的車輛課徵25%關稅3日起生效，此稅率也適用英國，英國汽車業者叫苦，呼籲政府加速與美方協商、爭取減免。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）兩位資深官員3日舉行匿名簡報會，向媒體說明川普宣布「對等關稅」後，歐盟將面對的衝擊和回應。
其中一位官員指出，目前3波川普關稅對歐盟的影響估計數，歐盟出口到美國的鋼鐵相關產品金額約260億歐元（約287億美元）、汽車約670億歐元（約740億美元），這兩個產業被加關稅25%，稅額共約230億歐元（約254億美元）。
至於「對等關稅」則衝擊歐盟對美出口總額逾7成，約2900億歐元（約3204億美元），以歐盟被指定的稅額20%計，關稅成本多580億歐元（約641億美元）。前述三項新關稅可使美國從歐盟收到的稅額多了810億歐元。不過因高關稅將壓低歐盟對美出口，美國實際收入不會那麼多。
官員表示，執委會將依照主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）日前提出的三個方向因應，即持續與美協商、準備反制措施、分散貿易市場，並強調反制措施不是懲罰，而是促成美國談判的方法。
執委會官員透露，4日下午負責貿易的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）將與美國官員通話協商，4月9日歐盟27個成員國則將投票決定針對美國鋼鋁關稅的反制方案。
歐盟執委會已宣布將在13日針對美國的鋼鋁關稅祭出第一波反制關稅，至於反制汽車和「對等關稅」的方案則仍在評估中，任何可行政策，包括「反脅迫工具」（Anti-Coersion Instruments）都列入考慮。
官員強調，反制措施推出費時是因為歐盟要精準計算效果。歐盟的反制原則是「打擊美國但不傷害自己」，因此會挑選歐盟有替代來源的進口產品，也不會選擇歐盟本身沒有的產品如咖啡豆，「不像美國連自己沒有生產的香蕉也要課關稅」。
歐盟官員也提到，中國出口合計將被美國加徵54%重稅，使歐盟警覺提防中國產能過剩商品會從美國轉向歐盟，讓已經感受中國貨壓力的歐盟市場吃不消。
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