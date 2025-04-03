川普稱格陵蘭「最好收買」格陵蘭愚人節回擊 ：收購阿拉斯加

格陵蘭廣播公司（KNR） 4月1日「愚人節」報導假新聞，稱格陵蘭自治政府宣布收購美國阿拉斯加州。（取自KNR網站）

華盛頓郵報引述三名知情人士報導，白宮 近幾周在評估收購格陵蘭 的成本，以及接管後聯邦政府的補貼預算，加之當地自然資源的潛在收益，綜合評估將格陵蘭納為己有的成本效益，這是川普 總統放話奪取格陵蘭至今採取最實質行動。

雖然川普的主張引發國際譴責，並且遭到丹麥與格陵蘭多次表態反對，但知情人士透露，白宮官員近幾周已著手評估格陵蘭成為美國領土的財政影響，包括收購成本、財政效益，以及為當地5萬8000名居民提供政府服務的預算。

兩名消息人士表示，白宮預算辦公室的人員正在了解若美國取得格陵蘭，維持當地運作可能需要支付的開銷。他們也在試算，格陵蘭的自然資源能為美國財政部帶來多少潛在收益。

根據其中一個正在研議的方案，是向格陵蘭提出比丹麥更優渥的條件；目前，丹麥每年大約補貼6億美元支持格陵蘭島上各項服務。一名熟悉計畫的官員表示：「我們開的數字比丹麥高得多。」

一名白宮資深官員補充，相關成本分析的前提是「格陵蘭人進行投票表達支持的情況下」。

今年1月，偏中右智庫「美國行動論壇」（American Action Forum）表示，格陵蘭礦產儲量的市值約為2000億美元，但其位於北大西洋的戰略價值可能高達3兆美元。

一位了解川普想法的官員表示，川普曾提出的潛在「收購」選項中，包括加拿大與巴拿馬運河，「他認為格陵蘭是最容易的一個」。

不過，這名白宮官員也提醒，格陵蘭問題並未列在美國國安議程的最優先事項之中，他形容收購格陵蘭是個「額外加碼的操作（bonus play）」，要等俄烏戰爭結束、以哈衝突實現和平後，才可能啟動這項議題。

另外，針對川普宣稱要收購格陵蘭，格陵蘭廣播公司（KNR） 於4月1日「愚人節」當天特別發表一篇風趣的假新聞，報導稱「格陵蘭自治政府宣布收購美國阿拉斯加州」，以諷刺川普的發言。