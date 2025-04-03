宮崎駿長子：AI恐奪動畫師工作 但父親無可取代

使用ChatGPT生成吉卜力（Ghibli）風格圖片，席捲全球，近日許多人都跟風玩起吉卜力圖片。（取材自臉書）

全球掀起一股ChatGPT生成吉卜力風格圖片的熱潮，日本 動畫大師宮崎駿的長子宮崎吾朗表示，人工智慧 （AI ）可能有奪走日本動畫藝術家工作的風險，但他身為吉卜力工作室創意命脈的父親宮崎駿是無可取代。

中央社引述法新社報導，美國AI公司OpenAI近日新推出的圖像生成器，讓全球掀起一股模仿吉卜力風格的AI創作熱潮，也引發這可能侵犯版權的論戰。

儘管吉卜力工作室尚未直接評論這股AI生成影像風潮，58歲的宮崎吾朗預測，AI有朝一日可能取代動畫師。

他上周接受採訪時說：「如果兩年內出現一部完全透過AI製作的電影，那也不令人驚訝。」

但他補充道，觀眾是否願意觀賞一部全由AI生成的動畫，那又是另一回事了。

宮崎吾朗也談到，儘管造成快速變化，新科技也會帶來促使「意想不到人才浮現的龐大潛力」。

宮崎駿在1985年與動畫電影導演高畑勳共同成立吉卜力工作室，高畑勳於2018年過世後，現年84歲的宮崎駿繼續與76歲的製作人鈴木敏夫一起創作動畫電影。