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趁天災謀取優勢 緬甸強震意外打通軍政府外交

編譯中心／綜合2日電
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緬甸上周發生多年來死傷最慘重強震，卻為軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing，圖）開啟4年來關閉的外交管道，助他地位更穩。（路透）
緬甸上周發生多年來死傷最慘重強震，卻為軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing，圖）開啟4年來關閉的外交管道，助他地位更穩。（路透）

美聯社報導，緬甸日前發生震矩規模7.7的地震，造成超過3000人喪生，執政的軍政府2日宣布內戰暫時停火至4月22日，以利救災紓困。反對軍政府的武裝抵抗組織之前已單方面宣布暫時停火。此外，緬甸發生多年來死傷最慘重強震，卻為軍政府領袖敏昂萊開啟4年來關閉的外交管道，助他地位更穩。他的軍政府當年將民選政府趕下台、掀起激烈內戰後，外交大門一直關閉。

路透報導，敏昂萊原本2至4日將出席在泰國首都曼谷召開的區域峰會、第6屆「孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（BIMSTEC）峰會，幕僚忙著打電話安排他與其他國家領袖會面。

然而，緬甸中部在3月28日發生規模7.7強震，連遠在震央1100公里外的曼谷都受到波及，數十人仍生死未卜。

目前仍不清楚敏昂萊是否仍將出席BIMSTEC峰會，但這場地震已幫助他結束被世界大多數國家領袖孤立的狀態。先前由於緬甸內戰造成350萬人流離失所，國家經濟也受到重創，敏昂萊政府遭到孤立。

災後敏昂萊已與中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）及馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）通過話，並促使國際援助湧入。

駐新加坡分析家邱赫瑞（Angshuman Choudhury）指出，緬甸軍政府深知區域強國爭奪在緬甸的影響力，「印度、中國和俄羅斯等國都想利用這次機會，來強化各自在當地的影響力」。

而緬甸軍政府「藉由公開且直接與區域國家政府互動，可證明自身作為緬甸首要公共當局應有的不可或缺性」，這也讓反抗軍更難起義。

駐緬甸仰光的一名外交界人士指出，敏昂萊現在不僅訪問了莫斯科、與莫迪通上電話，還能參與東南亞國家協會（ASEAN）國家的會議，「我會認為他正在獲得他一直以來夢寐以求的一切，甚至更多。」

緬甸強震，瓦城災民 2 日在道路上排隊領取食物。 （美聯社）
緬甸強震，瓦城災民 2 日在道路上排隊領取食物。 （美聯社）

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