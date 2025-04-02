大馬天然氣管道爆炸63傷 蘑菇雲炸向天空 民宅淪煉獄

馬來西亞首都吉隆坡附近4月1日發生天然氣管道外洩，引發劇烈爆炸，造成63人受傷。（路透）

馬來西亞首都吉隆坡附近4月1日發生天然氣 管道外洩，引發劇烈爆炸，造成63人受傷，更波及附近多棟房屋造成民眾受困，當局目前積極撲火中。路透報導，根據目擊者拍攝影片，現場炸出巨大蕈狀雲，熊熊火焰直沖天際，高度幾乎與附近公寓大樓相當，令人怵目驚心。

根據BNO NEWS，當局在上午8時23分接獲通報，位於白蒲大道（LDP）通往布特拉高原（Putra Heights）方向的一座加油站 附近發生大爆炸；初步研判是天然氣管道洩露釀禍，當局已經派員勘查。

從社群媒體 流傳影片，可見巨大火球與濃濃黑煙直竄天際，火舌似乎高達數百英尺，幾乎比附近建築還高。橘紅色烈焰從看似人口稠密的市區噴發，周邊則是一排排住宅和高樓大廈，場面相當嚇人。

當局證實，火災現場附近500公尺範圍的多棟房屋遭烈焰吞噬，最靠近火源的4排房屋受損最嚴重，屋頂坍塌、濃煙四溢，大批住戶來不及搶救家中財物就驚恐逃離。

馬來西亞華文報刊中國報描述，火勢肆虐之處滿目瘡痍，宛如災難片中的世界末日景象，住宅淪為煉獄。

其中一名住戶在家中拍攝時，畫面中可見屋外已被紅色火光與黑煙包圍，幾乎看不見四周與天空，背景還不斷發出轟隆巨響；庭院裡滿是碎石與瓦礫，晾曬的衣物也被燒焦，屋外樹木燒成焦黑的枯枝，彷彿身處一場森林大火。

根據中國報，目擊者形容，爆炸發生當下先是傳出一聲巨響，接著房屋像地震一樣劇烈晃動，「就連門窗都在抖」。

當地居民Vivian在睡夢中驚醒，睜眼就見到烈焰衝天，空氣瀰漫刺鼻焦味，驚慌之下立刻帶著小侄女逃生。由於火災導致周圍氣溫驟升，她甚至不敢開車，只能徒步撤離。