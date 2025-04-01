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豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉

豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉緊急隔離

編譯徐榆涵／即時報導
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豪華郵輪瑪麗皇后二號驚傳230人感染諾羅病毒、集體腹瀉嘔吐。(路透資料照)
豪華郵輪瑪麗皇后二號驚傳230人感染諾羅病毒、集體腹瀉嘔吐。(路透資料照)

英國冠達郵輪公司（Cunard Line）旗下的豪華郵輪「瑪麗皇后二號」（RMS QUEEN MARY 2） ，驚傳超過230名乘客和船員感染諾羅病毒，集體出現腹瀉和嘔吐等症狀，郵輪表示已將有症狀人員隔離，同時加強清潔消毒，防止進一步擴散。

紐約時報報導，根據郵輪追蹤網站Cruise Mapper，冠達郵輪的旗艦豪華郵輪「瑪麗皇后二號」於3月8日從英國南安普敦（Southampton）啟程，原定展開前往東加勒比海的29天往返航程。

美國疾病控制與預防中心（CDC）指出，3月18日郵輪停靠紐約市後爆發疫情，多名乘客和船員通報出現腹瀉和嘔吐症狀。並指這次疫情影響約224名乘客（船上共有2538人）和17名船員，船方已對其進行隔離並採取消毒措施。

除了紐約市，郵輪還停靠聖馬丁島、聖露西亞、格瑞那達、巴貝多、多明尼加、聖克里斯多福島和托爾托拉島。根據Cruise Mapper顯示，瑪麗皇后二號目前正在穿越大西洋，返回南安普敦，預計將於4月6日抵達。

冠達郵輪公司1日發表聲明表示，所有受影響的乘客正接受密切監控，郵輪也進行深度清潔，感謝船員迅速反應，已採取額外措施，目前病例數有所減少。

瑪麗皇后二號於2004年啟航，長度達1132英尺，是世界上最大的豪華郵輪之一。

根據CDC資料，瑪麗皇后二號郵輪2012年3月也曾爆發大規模諾羅病毒感染事件，當時有超過200人染疫，導致航程延遲，並啟動嚴格的消毒措施。

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