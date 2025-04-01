北韓大秀AI無人機 南韓：駐韓美軍捍衛和平角色不變

北韓領導人金正恩視察具AI能力無人機測試。（朝中社）

北韓 官媒北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩視察具備人工智慧（AI ）技術的自殺無人機測試，並表示無人控制和AI能力必須成為現代武器發展的首要優先事項。

韓聯社報導，擁有核武的北韓也首次公開展示空中預警機，這項能力有助於提升其老舊的防空系統。

在北韓日前公開的自殺式無人攻擊機打擊標的的試驗場面中，出現外形類似韓軍裝備的靶標。有觀點認為，北韓AI無人機或對韓軍裝備外形進行了學習。

南韓執政黨國民力量議員庾龍源方面3月28日表示，在前一天北韓媒體報導的無人機打擊試驗中，遠程地對空導彈（L-SAM）發射車輛等效仿韓軍裝備的標的亮相。試驗中還出現疑似由硬紙板製成的自殺式無人機攻擊類似K1坦克及美軍斯崔克裝甲車的場面。據庾龍源分析推測，北韓自殺式無人機可識別韓軍和駐韓美軍裝備的外形並進行自主攻擊。

據報導，北韓自殺式無人機的打擊能力有所提升。去年11月，北韓公開自殺式無人機性能試驗時，展示了無人機擊毀寶馬乘用車的場面。而此次的標的為軍用車輛，可見破壞能力大有升級。北韓此次還首次公開了四軸飛行器投擲炸彈的場面，說明其正在研發各種類型的無人機。庾龍源分析稱，北韓效仿學習中俄等國家的軍事技術，基於在俄烏戰場上積累的經驗，為迎合現代戰爭需求，大舉升級無人系統。

另外，南韓國防部 發言人全河奎3月31日在例行記者會上就有外媒報導稱「美國國防部將要求盟友為遏制朝核挑釁『埋單』」一事表示，駐韓美軍捍衛韓半島和平的角色將保持不變。

被問及駐韓美軍首要任務時，全河奎作出如上表述。據外媒報導，美國國防部長本月中旬簽署一份題為《臨時國家國防戰略指導意見》的內部文件。其主要內容為，美國將把加強本土防禦等當做首要任務，同時要求歐洲、中東和東亞的盟友分擔更多防衛費，在俄羅斯、北韓和伊朗問題上扮演主要角色。

全河奎對上述報導持否定態度並表示，美國國防部未就此正式表態，也未予以證實。他說，為了應對諸多情況，韓軍正基於牢固的韓美同盟關係，保持堅定不移的防衛態勢。