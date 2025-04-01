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民調原看好雷朋出線 法官判「政治死刑」斷送總統大夢

編譯俞仲慈／綜合報導
法國極右派領導人雷朋因貪汙與其他24人被判有罪，且褫奪公權五年，確定不能參加2027年法國總統選舉，對國際上近來的右轉風向造成影響。圖為雷朋3月31日步出黨部。（路透）
法國極右派領導人雷朋因貪汙與其他24人被判有罪，且褫奪公權五年，確定不能參加2027年法國總統選舉，對國際上近來的右轉風向造成影響。圖為雷朋3月31日步出黨部。（路透）

法國極右派領導人雷朋(Marine Le Pen)31日因貪汙被判有罪，禁止參加下屆總統大選，斷送雷朋的總統大夢，也等同判處政治死刑。

根據路透報導，56歲的雷朋領導的極右派政黨「國民聯盟」(RN)逐漸獲得主流選民青睞，雷朋參選總統聲勢看漲之際，卻因為貪汙被法院定罪，判處五年內不得參選公職，即使上訴期間，禁令仍然有效，除非雷朋能在2027年大選前推翻判決。

RN黨主席、現年29歲的巴德拉(Jordan Bardella)在雷朋被定罪後在社群平台X發文表達不滿：「今天不僅是雷朋被不公平定罪，還有法國民主也被踐踏。」

不過主審法官主張，沒有任何政治人物可以凌駕於法律之上，檢方也強調判決結果只是反映2016年通過的反腐敗法，亦即把貪贓枉法的政客逐出政壇，法國中間派議員胡耶(Sacha Houlié)也在X發文指出：「我們在什麼情況下竟認為法官可以違反法律？社會難道已經病入膏肓到對法治不滿？」

雷朋與其盟友指控有人對她與RN進行政治迫害，企圖阻止她執政的可能，與川普總統去年重返白宮前，官司纏身的反應如出一轍。

但是2017年大選敗給總統馬克宏(Emmanuel Macron)以後，雷朋對權力追求遠不如川普那樣反體制，反而全力推動RN專業化，包括要求議員穿上西裝打領帶，積極宣揚「法國優先」政策，並壓制黨內部分反移民激進言論，把政策重心放在經濟議題，並承諾遵守第五共和國規則。

因此RN獲得愈來愈多選民支持，成為法國議會最大單一政黨，民調早看好雷朋有望在2027年出線，如今卻因涉貪斷送總統大夢。

根據判決前的民調顯示，66%法國民眾(以及 69%RN支持者)認為禁止雷朋參選不會損及RN選情，甚至有四分之一認為，讓最被看好的巴德拉參選反而更好。

不過政治分析家貝內德蒂(Arnaud Benedetti)認為，雷朋出局可能加劇法國選民對司法的不信任：「這是一個在政治面、制度面與民主面皆深具影響的事件。」並質疑年輕的巴德拉2027大選拉抬RN選情的能力。

民調 川普 馬克宏

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