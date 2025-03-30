澤倫斯基首認越界攻入俄另1邊境州 減緩烏軍在庫斯克壓力

這張烏克蘭武裝部隊第24機械化旅新聞處28日公佈的一張宣傳照片顯示，該旅第3機械化營的士兵前一天在烏東一處未公開地點參加軍事訓練。（歐新社）

泰晤士報與路透28日報導，就在烏克蘭軍隊正失去2024年占領的俄羅斯庫斯克州口袋的掌控之際，俄方軍事部落客表示，烏軍已對鄰近的貝爾哥羅德州 發動一次鮮少宣傳的越界侵攻。澤倫斯基 總統則首度承認，烏軍已越過邊境 ，攻入了貝爾哥羅德地區。

俄羅斯軍事部落客近日發布影像，顯示貝爾哥羅德州內被毀的烏軍裝甲車；多個俄方Telegram頻道分別報告，烏軍與貝爾哥羅德州的俄軍已在德米多夫卡（Demidovka）等定居點發生激烈衝突。

路透無法獨立證實前述說法，美國智庫戰爭研究所（ISW）評估稱，烏軍發動了一次有限的侵攻，已越過邊境移動了數公里。

烏俄雙方均未證實此事，但俄羅斯國防部10天前宣稱，俄軍已挫敗烏軍5次越過貝爾哥羅德邊境的企圖，而澤倫斯基則說，烏軍已在庫斯克州南邊採取「某些措施」，旨在減緩庫斯克烏軍的壓力。

澤倫斯基表示，「我們正在準備適當的措施，以減少他們的部隊集結。事實上，地理上就落在布良斯克州（Bryansk）境內，我們不在乎他們那裡有哪些州，但我們正在這樣做，只因為我們看到了集結，聽到了他們準備的適當錄音」。

軍事分析師認為澤倫斯基說錯了，因為該處是貝爾哥羅德州，而不是與南部接壤庫斯克的布良斯克州。此次行動在規模上似乎比2024年夏季的庫斯克攻勢更為有限，很可能是試圖將大批俄軍留在該地區，以致無法重新部署，支援針對烏東頓巴斯和札波羅熱部分地區的攻勢，也可能是在俄軍設法將最後一批烏軍從庫斯克逐出之際，分散他們的注意力。

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