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緬甸8.2強震已1644死3408傷 交通中斷救援困難 中俄印星等國馳援

編譯高詣軒／綜合報導
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緬甸28日強震震倒瓦城的馬哈木尼佛塔，除了該佛塔，全緬許多知名歷史宗教建物受損嚴重。(歐新社)
緬甸28日強震震倒瓦城的馬哈木尼佛塔，除了該佛塔，全緬許多知名歷史宗教建物受損嚴重。(歐新社)

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2地震，截至29日，至少已1644人罹難、3408人受傷，及至少139人下落不明。震後當地通訊、道路及航班受阻，大幅增加救援難度。受強震波及的泰國曼谷一棟興建中高樓倒塌，已至少10人死亡，雖正持續搜救，但當地官員坦承救援進展不易。地質學者報導，這起地震威力相當於300多枚原子彈爆炸。

這次震央接近緬甸第二大城瓦城，多地屋倒路斷，還有橋梁、水壩倒塌，首都奈比多機場和第二繁忙的瓦城國際機場均傳關閉及航班取消。目前餘震仍頻。

美國有線電視新聞網(CNN)29日引述地質學者報導，這起地震威力相當於300多枚原子彈爆炸，而且餘震恐持續數月。地質學者菲尼克斯說，28日釋放的能量相當於334枚原子彈爆炸；由於印度板塊持續向緬甸下方的歐亞板塊擠壓，餘震可能持續數月。菲尼克斯還說，緬甸內戰將使災情惡化，「原本的情況就已很棘手，現在變得幾乎無法應對(災情)」。緬甸近年戰亂加上通訊中斷，使外界仍難以掌握真正災情。

緬甸世界展望會會長金敏向英媒天空新聞網說，救難人員目前面臨最大挑戰是無法實際進入災區。由於高速公路毀壞，無法以公路前往瓦城，加上瓦城機場暫時關閉，立即將救援物資送達非常困難，勢必要找到援助災區的替代選項。

消息人士說，緬甸的航班28日下午與傍晚開始恢復，但奈比多機場塔台毀壞後，該機場如何因應運作仍有待釐清。

另據緬甸媒體報導，地震發生在當地中午12時52分，許多穆斯林正在清真寺集體禮拜，逾50座清真寺震垮，導致近300人死亡。在瓦城地區皎塞鎮，一棟三樓建築倒塌，設於該建物的幼稚園有50名5歲以下幼童，以及數名教師受困在瓦礫下；有部分兒童獲救，但已知兩位教師及部分兒童喪命，且仍有多人生死未卜。

法新社引述紅十字會報導，瓦城另有一棟12樓公寓倒塌，已知9死、44人獲救，但恐逾90人仍受困。緬甸軍政府說，瓦城已逾1500棟房屋受損，有救援人員只能徒手挖掘設法救人。

華盛頓郵報引述美國地質調查所(USGS)評估模型指出，這次震災罹難者達1萬人的機率逾70%；死者介於1萬到10萬人機率為35%，突破10萬機率為36%。經濟損失可能超過緬甸國內生產毛額(GDP)。緬甸2023年的GDP約為660億7600萬美元。

泰國曼谷一棟興建中30多層大樓在地震數秒間倒塌，多名工人受困，救援人員徹夜搜救。曼谷市長查察說，該市約10名罹難者多數死於該大樓倒塌；英國廣播公司(BBC)引述官方數據指出，現場400多名工人已知8死8傷、96人失蹤。

緬甸軍政府領袖敏昂萊28日罕見向國際社會求援，美國總統川普同日在華府被問及這次地震時說，「我們會出手幫忙，已通知相關人員」。日本、印尼也表慰問。

中國、俄羅斯、印度已向緬甸派遣救援人員和物資，新加坡也派80人赴緬，馬來西亞30日派人赴援。南韓說，將透過國際組織提供緬甸首批價值200萬美元援助，紐西蘭將透過國際紅十字會捐款200萬紐幣。聯合國撥款500萬美元展開救援，東協宣布將支持緬、泰救災，協調人道援助。

聯合國人道事務協調廳(OCHA)在聲明中，「隨災情逐漸明朗，亟需緊急人道主義援助來支援受災民眾。然而，醫療物資短缺以及道路和通訊基礎設施受損阻礙了救災工作。」「醫療物資嚴重短缺…包括救傷包、血袋、麻醉劑、輔助設備、基本藥物和醫護人員使用的帳篷。」OCHA表示，強震導致許多醫院和醫療設施嚴重受損，甚至被徹底摧毀。

泰國緬甸大地震。曼谷援救人員29日 在被震倒的大樓廢墟中尋找生還者。(歐新社)
泰國緬甸大地震。曼谷援救人員29日 在被震倒的大樓廢墟中尋找生還者。(歐新社)

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