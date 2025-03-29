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緬甸強震 曼谷倒塌大樓發現15人生命跡象 深埋數公尺「救援難度極高」

編譯周辰陽／即時報導
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泰國曼谷洽圖洽（Chatuchak）區興建中的國家審計署新辦公大樓倒塌現場，29日傳出偵測到15名被困人員的生命跡象。圖為工人焦急等待同事和朋友的最新消息，情緒潰堤。（路透）
泰國曼谷洽圖洽（Chatuchak）區興建中的國家審計署新辦公大樓倒塌現場，29日傳出偵測到15名被困人員的生命跡象。圖為工人焦急等待同事和朋友的最新消息，情緒潰堤。（路透）

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，毗鄰的泰國也受到地震波及。首都曼谷洽圖洽（Chatuchak）區興建中的國家審計署新辦公大樓倒塌現場，29日傳出偵測到15名被困人員的生命跡象，但官員表示救援難度極高。

影片來源：udn video

根據BBC發布影像，朱拉隆功王紀念醫院（King Chulalongkorn Memorial Hospital）和BNH醫院的患者震後在公園聚集，有些人躺在擔架上，有些人則坐著輪椅，接受醫護人員的照顧。該名誕下嬰兒的孕婦也是躺在擔架上，醫護人員則圍繞在身旁進行接生。

曼谷郵報則報導，曼谷市消防和救援局局長蘇里揚．拉維萬（Suriyan Rawiwan）表示，建築物倒塌造成的死亡人數已達8人，47人然失蹤，身份尚未確認。搜救人員已經偵測到困在倒塌大樓中的15人生命跡象，並且部署重型機械清理瓦礫，引導搜救隊找到受困者。

蘇里揚表示，「因為可能會有斷食和脫水的情況，救援時間設定為72小時。如果搜救用時較長，受災者就面臨休克和死亡的風險」，該局力求48小時內展開救援行動，而偵測到的廢墟之下被困人員生命跡象，則以3至7個人為一組。

根據蘇里揚的說法，水和食物的補給還沒有送抵偵測到生命跡象的區域，原因是深度約3公尺。但BBC發布的最新消息指出，搜救官員稱這15人埋在瓦礫下方極深處，約5至10公尺。一名官員表示，因為「建築物像塊煎餅(pancake)一樣倒塌」，樓體仍在繼續瓦解，救援工作非常困難，目前避免使用重型機械把人救出來。

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