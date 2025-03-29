我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

達美客機起飛險撞上美軍噴射機 駕駛艙警報響起

緬甸軍政府宣布重災區瓦城694死、1670傷 翁山蘇姬「平安」

編譯徐榆涵／即時報導
緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2淺層強震，災情嚴重。(歐新社)
緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2淺層強震，災情嚴重。(歐新社)

緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2淺層強震，災情嚴重，緬甸軍政府29日宣布，重災區瓦城已增至694人死亡、1670人受傷。

日媒TBS新聞報導，這使得緬甸強震總罹難人數達到838人，由於災區通訊不暢，救援工作跟不上，傷亡人數可能還會增加。

美國地質調查局（USGS）稍早估計，緬甸總死亡人數恐超過1萬人，並發布紅色警報，警告這起災難可能導致「大量傷亡及重大損失」，且災區範圍廣泛。

此外，BBC等報導引述緬甸媒體指出，被軍政府關押在奈比多監獄的前國務資政暨民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）未受昨日地震影響。

緬甸國家團結政府（NUG）總理辦公室發言人奈豐拉向《仰光時報》記者表示：「翁山蘇姬沒事，她待的監獄比許多大樓都還要安全。」軍方人士也稱：「關押翁山蘇姬的監獄都是單層建築，比高樓的危險性小很多，目前沒有她的任何特別訊息。」

翁山蘇姬的兒子告訴《仰光時報》記者：「據我所知，我沒有聽說監獄發生任何不好的事情，母親目前還是安好的。」

被軍政府關押在奈比多監獄的前國務資政暨民主領袖翁山蘇姬目前平安無事。(美聯社)
被軍政府關押在奈比多監獄的前國務資政暨民主領袖翁山蘇姬目前平安無事。(美聯社)

緬甸 翁山蘇姬 地震

上一則

緬甸強震連首都機場「航空管制塔」都塌了 塔台5人全罹難

下一則

新加坡國安統籌部長：美中須先處理可能引發重大衝突的台灣問題

延伸閱讀

QA／緬甸強震災情為何那麼嚴重？專家曝主因：破壞力前所未見

QA／緬甸強震災情為何那麼嚴重？專家曝主因：破壞力前所未見
緬甸地震泰國大樓塌 專家：高樓密集盆地共振損害增

緬甸地震泰國大樓塌 專家：高樓密集盆地共振損害增
緬甸強震她被甩倒在「匍匐往外爬」 中國商人嘆：人沒了，貨也沒了

緬甸強震她被甩倒在「匍匐往外爬」 中國商人嘆：人沒了，貨也沒了
美估緬甸恐逾萬人罹難 泰國增至10死、101人失蹤

美估緬甸恐逾萬人罹難 泰國增至10死、101人失蹤

熱門新聞

緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11

超人氣

更多 >
緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩