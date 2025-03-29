我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸軍政府：強震增至1002死亡、2376受傷、30失蹤

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

韓野火延燒149小時獲控制 燒毀面積逾6萬個足球場

編譯中心／綜合28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
27日在南韓義城，一名婦女走過被野火燒毀的房屋。（路透）
27日在南韓義城，一名婦女走過被野火燒毀的房屋。（路透）

南韓慶尚北道發生南韓史上最嚴重野火，得益於27日晚間降雨及天氣條件，南韓山林廳在野火蔓延149個小時後，28日宣布控制住主火勢，但餘火估計仍需5、6天才能撲滅。

南韓東南部慶尚北道自22日起受到野火肆虐，影響範圍至今約達4萬5157公頃，是南韓史上最大規模的森林大火，導致相當於63245個足球場的國土變為焦土，也幾乎是過去最高紀錄的兩倍。先前規模最大的野火2000年發生在江原道東海岸，當時受災面積為2萬3794公頃。

南韓山林廳長林尚燮在記者會上表示，盈德、義城、安東、青松、英陽等地的主火勢已經接連獲得控制，現在將轉由地方政府進行餘火清除工作，但山林廳仍會提供協助。

林尚燮說明，這次火勢之所以影響範圍廣，主要是因為強風及氣候乾燥，火星不斷被強風帶到他處乾燥的樹枝或落葉上，導致火勢快速擴散，擴散速度最快一度達到每小時8.2公里。

這次火災中共有24人不幸喪生。被指定為國寶的孤雲寺內延壽殿、駕雲樓都被燒成灰燼，包括住宅等共有2412處建築燒毀或受損。

野火雖已獲得控制，但當地山林及居民生活的地區都付之一炬，損害清點工作預計得花上1個月，慶尚北道已決定成立野火受害對策本部，協助居民解決居住等生活問題。

中央社引述法新社報導，這場火災同時暴露出南韓的人口危機和城鄉差距：南韓是一個超高齡化社會，出生率卻是世界最低；且農村地區人口既不足，又大多都是長者。

南韓人口略過半數都住在首都大首爾地區，許多農村家庭為了更好的工作和教育機會而搬到都市。據南韓山林廳的一名官員說法，大多數受害者是「60多歲和70多歲」，62%的居民年齡在60歲或以上，當村莊陷入一片火海時，他們無能為力逃生與救火。

圖為在南韓義城郡，一名72歲的婦女站在她住了52年被火燒毀的房子周圍環顧。（路透...
圖為在南韓義城郡，一名72歲的婦女站在她住了52年被火燒毀的房子周圍環顧。（路透）
延燒多日的南韓森林大火，主要火勢於3月28日撲滅。（美聯社）
延燒多日的南韓森林大火，主要火勢於3月28日撲滅。（美聯社）
南韓東南部本周發生全國史上最嚴重野火後，圖為27日在義城郡一名居民站在被燒毀的房...
南韓東南部本周發生全國史上最嚴重野火後，圖為27日在義城郡一名居民站在被燒毀的房屋附近。（路透）

南韓 火星 中共

上一則

IG有200萬追蹤者 日本皇室創YouTube頻道4月起發布影片

下一則

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

延伸閱讀

南韓野火造成重大破壞 暴露城鄉差距與高齡化問題

南韓野火造成重大破壞 暴露城鄉差距與高齡化問題
洛杉磯野火災區廢墟 工程兵清理延至4月15日

洛杉磯野火災區廢墟 工程兵清理延至4月15日
南韓最大野火149小時終獲控制 餘火撲滅還需5、6天

南韓最大野火149小時終獲控制 餘火撲滅還需5、6天
美CES主辦單位指控南韓反托辣斯太針對美企 會成對等關稅目標？

美CES主辦單位指控南韓反托辣斯太針對美企 會成對等關稅目標？

熱門新聞

緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊