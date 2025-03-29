韓野火延燒149小時獲控制 燒毀面積逾6萬個足球場

27日在南韓義城，一名婦女走過被野火燒毀的房屋。（路透）

南韓 慶尚北道發生南韓史上最嚴重野火，得益於27日晚間降雨及天氣條件，南韓山林廳在野火蔓延149個小時後，28日宣布控制住主火勢，但餘火估計仍需5、6天才能撲滅。

南韓東南部慶尚北道自22日起受到野火肆虐，影響範圍至今約達4萬5157公頃，是南韓史上最大規模的森林大火，導致相當於63245個足球場的國土變為焦土，也幾乎是過去最高紀錄的兩倍。先前規模最大的野火2000年發生在江原道東海岸，當時受災面積為2萬3794公頃。

南韓山林廳長林尚燮在記者會上表示，盈德、義城、安東、青松、英陽等地的主火勢已經接連獲得控制，現在將轉由地方政府進行餘火清除工作，但山林廳仍會提供協助。

林尚燮說明，這次火勢之所以影響範圍廣，主要是因為強風及氣候乾燥，火星 不斷被強風帶到他處乾燥的樹枝或落葉上，導致火勢快速擴散，擴散速度最快一度達到每小時8.2公里。

這次火災中共 有24人不幸喪生。被指定為國寶的孤雲寺內延壽殿、駕雲樓都被燒成灰燼，包括住宅等共有2412處建築燒毀或受損。

野火雖已獲得控制，但當地山林及居民生活的地區都付之一炬，損害清點工作預計得花上1個月，慶尚北道已決定成立野火受害對策本部，協助居民解決居住等生活問題。

中央社引述法新社報導，這場火災同時暴露出南韓的人口危機和城鄉差距：南韓是一個超高齡化社會，出生率卻是世界最低；且農村地區人口既不足，又大多都是長者。

南韓人口略過半數都住在首都大首爾地區，許多農村家庭為了更好的工作和教育機會而搬到都市。據南韓山林廳的一名官員說法，大多數受害者是「60多歲和70多歲」，62%的居民年齡在60歲或以上，當村莊陷入一片火海時，他們無能為力逃生與救火。