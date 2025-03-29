緬甸強震 曼谷計程車漲10倍發國難財 馬來西亞也傳餘震

緬甸中部當地時間28日中午發生芮氏規模7.7強震，連泰國曼谷也有明顯震感，圖為地震後曼谷民眾從建築物中撤離。（美聯社）

緬甸 28日發生7.7級強震，從泰國 到越南等鄰近國家都感受到強震的威力。泰國首都曼谷當地捷運全線停駛，交通癱瘓。有遊客透露，當地計程車司機趁機哄抬車資，原本45泰銖（約1.4美元）的短途車程，竟暴漲至450泰銖（約14美元），暴漲10倍，但即便乘客願意支付高價，許多司機仍選擇不載客。

地震 發生後，曼谷BTS地鐵全線停駛，大批民眾滯留車站及摩托車接送點，無法回家。

曼谷各大商場和百貨公司關閉，顧客與員工被困室外，街道擁擠不堪，許多觀光客無處可去，只能坐在百貨門口等待交通恢復。目前，曼谷市中心幾乎停擺，當局尚未公布何時恢復大眾運輸服務，受困民眾叫苦連天。

路透報導，緬甸強震發生後，泰國證券交易所在官網上宣布立即暫停所有交易活動。

日媒也報導，日產和本田位於泰國的工廠都已暫時停工。新華社報導，與緬甸接壤的雲南省西南部也有強烈震感，但所幸目前尚未傳出人員傷亡。

彭博資訊報導，這是緬甸一世紀以來所遭遇最強烈地震，就全球而言則是2023年以來最強烈的地震。

曼谷一幢摩天大樓倒塌，曼谷市政廳在地震後也宣布為災區，由曼谷市長負責協調救災工作。泰國國家緊急醫學研究所稱，至少有一人死亡，數十名工人從摩天大樓的廢墟中獲救。

彭博資訊報導，在曼谷的目擊者稱，地震持續了1分鐘以上，人們紛紛逃往戶外。在河內，數百人從高層建築中衝出。

此外，新海峽時報等多家媒體報導，馬來西亞氣象局說，包括檳城等多個州均感受餘震威力，幸未造成海嘯威脅，多家航空公司未有任何相關航班遭取消。

馬來西亞國會下議會議長裘哈里（Johari Abdul）也向這次地震罹難者家屬致哀，除盼傷者早日康復，也希望救災與搜救工作順利進行。

據美國地質調查所（USGS）初步資料，此次地震震央深度僅10公里，離緬甸第二大城曼德勒市約17.2公里，曼德勒市約有150萬人口。