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緬甸7.7強震 多處大樓倒塌至少81活埋 恐上萬死傷

編譯梁采蘩、周辰陽／綜合報導
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緬甸28日發生7.7強震，鄰國泰國曼谷市中心一棟興建中的大樓完全倒塌，數十名工人被埋。這起地震已造成至少144人死亡。（路透）
緬甸28日發生7.7強震，鄰國泰國曼谷市中心一棟興建中的大樓完全倒塌，數十名工人被埋。這起地震已造成至少144人死亡。（路透）

緬甸中部當地時間28日中午發生芮氏規模7.7強震，震央鄰近第二大城瓦城，遠在千里之外的泰國曼谷都感受到強震，造成一棟興建中大樓倒塌，至少3人死亡、81人被活埋。有線電視新聞(CNN)報導，美國地質調查局（USGS）估計，恐怕會有上萬人罹難。

軍政府罕見求援 川普將提供援助

緬甸軍政府罕見向外界求援，川普總統已表示將提供援助。

已知緬甸至少144人罹難。泰國曼谷一棟泰中合資興建中的大樓全倒，裡面超過80位工人被活埋。

震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。強震後約12分鐘，實皆南方約18公里處又發生規模6.4餘震，震源深度同為10公里。除了泰國受影響，中國雲南都感受地震威力，至少兩人輕傷。台灣有一名旅客失聯。

緬甸27日發生7.7強震，鄰國泰國曼谷市中心一棟興建中的大樓完全倒塌，數十名工人...
緬甸27日發生7.7強震，鄰國泰國曼谷市中心一棟興建中的大樓完全倒塌，數十名工人被埋。這起地震已造成至少144人死亡。（美聯社）

瓦城與首都等6地進入緊急狀態

這次震央距離緬甸古都及佛教中心瓦城約17.2公里，當地人口約有150萬人。強震後軍政府宣布，緬甸中部大部分地區，包括瓦城與首都奈比多等六地進入「緊急狀態」。

瓦城近年來已因內戰受嚴重影響，如今再遭地震襲擊，城內歷史悠久的王宮部分建築嚴重損壞。瓦城跨越伊洛瓦底江的聯外大橋阿瓦橋被震垮，通往大城仰光的主要道路多處受阻，供電和網路也都中斷。

一名居民受訪時說，「我們社區發生火災，很多人受傷，一些人恐怕已經喪命」。當地民眾表示，瓦城多棟高樓倒塌，民眾憂心有人受困其中。地震發生後，軍政府幾個官方網站都無法登入。

英國衛報報導，緬甸軍政府罕見向國際求助，「我們希望國際社會儘快提供人道援助」。印度、法國等多國已表明將盡快提供援助。

媒體報導，軍政府領袖敏昂來被目擊到抵達奈比多一處醫院巡視傷者。軍政府在2021年政變奪權後，一直在與少數族裔叛亂組織和民兵作戰。CNN指出，緬甸大部分地區仍在軍政府控制之外。

綜合至28日晚間統計，強震已知死亡超過150人，超過750人受傷。

搜救隊員：至少已有數百人死亡

緬甸的搜救隊員告訴英國廣播公司（BBC），這場強震確切死亡人數目前還不得而知，「但至少有數百死」。搜救隊員表示：「死亡人數相當高，由於目前仍在進行搜救行動中，這是我們現在可以透露的全部資訊。確切死亡人數目前還不得而知，但至少有數百人。」

泰國全國都感受到強震威力，曼谷大批民眾驚恐逃往街頭，興建中的泰中合資的審計長公署新辦公大樓因強震應聲倒塌。這棟30層的大樓耗資約6330萬美元，2020年動工，因新冠疫情一度暫停，目前已蓋到最高層。泰國當局說，倒塌造成3人喪生，81人失蹤，恐遭活埋。

泰國總理貝東塔在強震後宣布曼谷進入緊急狀態，泰國證券交易所28日也因地震影響停止交易。曼谷捷運系統暫時停駛，曼谷蘇凡納布國際機場也一度中止航班起降。政府宣布，全國學校暫時關閉。

緬甸、泰國28日發生7.7強震，已有超過150人死亡，估計死傷人數還會快速增加。...
緬甸、泰國28日發生7.7強震，已有超過150人死亡，估計死傷人數還會快速增加。圖為救援人員搶救傷患。（美聯社）

緬甸 泰國 地震

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