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緬甸軍政府：強震增至1002死亡、2376受傷、30失蹤

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸地震重創歷史名城瓦城 百年王宮遇劫 母痛失愛女喊：救救我

編譯江昱蓁／綜合報導
緬甸瓦城28日遭強震侵襲，震壞王宮圍牆。(新華社)
緬甸瓦城28日遭強震侵襲，震壞王宮圍牆。(新華社)

緬甸中部28日中午發生芮氏規模7.7強震，震央接近該國第二大城、歷史名城瓦城(曼德勒)，災區對外通聯中斷。由於多年內戰，很難從該國收集可靠資訊；緬甸軍政府稱，至少150人死亡、數百人受傷，當地媒體報導瓦城的百年王宮嚴重受損。

這起地震震央在實皆市西北方約16公里處，深度僅10公里。美國有線電視新聞網(CNN)轉述國營緬甸廣播電台(MRTV)報導，瓦城與首都奈比多進入緊急狀態。傷者分別送往震央附近的實皆、瓦城及奈比多醫院。

瓦城建築物淪為一片廢墟，傷者被送往主要醫院。醫院裡的許多病人被迫逃到附近的停車場。許多人仍然接著靜脈滴注和氧氣罐。

一名45歲的瓦城居民說，她三歲的女兒遇害。地震發生時，他們正在家中吃午餐，「地震一開始，我就跑下樓，但沒來得及，我想跑到她身邊，但來不及，磚頭也掉到我身上」。

她在醫院外說話時，身上還在流血，「政府沒有幫助我們，沒有足夠的醫生照顧我們。我不想死，請救救我」。

聯合國人道事務協調廳(OCHA)官員鮑爾在電子郵件表示，災情最嚴峻的地區為中部的瓦城、奈比多、勃固省、馬圭省、實皆市、撣邦及其他區域。

具體損失與傷亡仍未完全掌握。CNN指出，緬甸因2021年的軍事政變引發內戰而陷入困境，基礎設施薄弱，無力因應重大天災。

該國由各個民兵組織管理大片地區，導致收集可靠資訊極為困難，軍方也定期切斷戰鬥地區的通訊，災情取得困難。

瓦城是緬甸文化與宗教重鎮，也是重要商業中心。擁有約100萬人口與數座歷史悠久的寺院，更有百年王宮。對佛教徒占多數的緬甸人來說，寺廟在其精神生活扮演關鍵角色。

CNN|轉述MRTV報導，位於瓦城的緬甸最後一個王朝「貢榜王朝」王宮，牆垣因地震出現大洞，王宮一處建築也因強震倒塌，當地寺廟也傳出災情。

由於薩爾溫斷層穿越緬甸中部，導致緬甸地震頻傳。在1930到1956年間，斷層附近曾發生六次規模七的強震。2011年，緬甸東部發生規模6.8地震，逾70人死亡，數百棟建築摧毀。

緬甸 地震 鮑爾

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