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緬甸軍政府：強震增至1002死亡、2376受傷、30失蹤

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸「最糟糕的時刻」 美地質調查局：地震恐有數千人罹難

編譯江昱蓁／綜合報導
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緬甸文化與宗教重鎮瓦城歷史悠久的寺院，在28日的大地震中被毀。圖為被震垮的寺廟。(路透)
緬甸文化與宗教重鎮瓦城歷史悠久的寺院，在28日的大地震中被毀。圖為被震垮的寺廟。(路透)

緬甸中部28日發生規模7.7強震，國際特赦組織緬甸研究員弗利曼向英國廣播公司(BBC)表示，這場地震對緬甸而言，發生點無疑是在「最糟糕的時刻」。

美國地質調查局(USGS)示警，緬甸這次強震屬大規模災難，可能有多達1300萬人受到「強烈」甚至「嚴重」的震動影響，恐將有數千人罹難。

緬甸因2021年的軍事政變引發內戰，該國已有超過300萬人流離失所。據聯合國估計，該國逾三分之一的人口需要人道援助，而這場地震發生的時刻，正逢美國凍結大部分外援，進而影響緬甸人權與人道救援。多名知情人士向路透表示，由於美國總統川普解散美國對外援助機構，導致發生重大緊急情事，美國國際災難與危機援助卻無法部署。

地震震源位於緬甸中部實皆市，接近第二大城瓦城，弗利曼形容該地帶為當前內戰衝突的「心臟地帶」。「那裡的居民已面臨很多問題—軍方空襲、叛軍與軍方的衝突，以及各個城鎮被不同勢力控制」，再加上地震，救援工作將更形複雜。

他指出，緬甸軍方有「曾拒絕向抵抗地區提供援助的大量紀錄」，並呼籲軍政府「允許人道援助不受阻礙進入災區」，與優先考慮「民眾的需求」。

BBC指出，援助機構正急於評估緬甸的人道需求並計畫因應方案。緬甸因軍事統治而與外界隔絕，援助人員恐需一段時間才能進入。

不過，緬甸軍政府28日罕見地向國際社會請求援助。軍政府發言人紹敏通在首都奈比多的一間醫院向記者說，「我們希望國際社會儘快提供人道援助」。

根據USGS的說法，緬甸的廣大區域在地震期間有可能已處於土壤液化影響之下。

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