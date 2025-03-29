緬甸位於重大斷層帶 沉寂200年 學者：強震像劃過地球巨大刀痕

圖為緬甸28日發規模7.7強震後，高速路斷裂。(歐新社)

緬甸 28日發生規模7.7強震後，新加坡地球觀測站(Earth Observatory of Singapore)首席研究員韋生吉告訴美國有線電視新聞網(CNN)，當地發生如此大地震 「並非出乎意料」。英國專家則說，這場地震是由長達「整整一分鐘」的破裂引起，造成地面出現水平移動。

根據美國地質調查所(USGS)的說法，緬甸第二大城瓦城(Mandalay)位在實皆市(Sagaing)東北方僅17.2公里處。位於震央以南約1000公里處的泰國 首都曼谷甚至也有建築物被震倒。

調查緬甸地震危險已有10年之久的韋生吉指出，這場地震發生在實皆斷層(Sagaing Fault)的一個區段，而這條重大斷層帶在歷史上發生過不只一次大地震。

他說：「大約200年以來，這裡一直沒有動靜。(但)根據歷史研究和現代地球物理學的調查，我們(已知)...這道斷層的這一區段很可能不久後將爆發大地震。」

「因此對我們來說，這場地震不意外。」韋生吉並表示，他先前便已將相關風險通知緬甸的政府和科學家。

英國地震學家傑克森(James Jackson)告訴CNN說，28日撼動緬甸的強震就像「劃過地球的巨大刀痕」。

英國劍橋大學(University of Cambridge)教授傑克森表示，這場地震是由長達「整整一分鐘」的破裂引起，造成地面出現水平移動。

傑克森說道：「想像一張紙被撕裂，撕裂速度約是每秒二公里。它移動的是一條斷層，就像劃過地球的巨大刀痕。」

他指出，雖然泰國曼谷沒有發生地震，但當地的高樓讓這個城市特別容易受到遠方的震動影響。