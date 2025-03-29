我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸軍政府：強震增至1002死亡、2376受傷、30失蹤

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸位於重大斷層帶 沉寂200年 學者：強震像劃過地球巨大刀痕

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為緬甸28日發規模7.7強震後，高速路斷裂。(歐新社)
圖為緬甸28日發規模7.7強震後，高速路斷裂。(歐新社)

緬甸28日發生規模7.7強震後，新加坡地球觀測站(Earth Observatory of Singapore)首席研究員韋生吉告訴美國有線電視新聞網(CNN)，當地發生如此大地震「並非出乎意料」。英國專家則說，這場地震是由長達「整整一分鐘」的破裂引起，造成地面出現水平移動。

根據美國地質調查所(USGS)的說法，緬甸第二大城瓦城(Mandalay)位在實皆市(Sagaing)東北方僅17.2公里處。位於震央以南約1000公里處的泰國首都曼谷甚至也有建築物被震倒。

調查緬甸地震危險已有10年之久的韋生吉指出，這場地震發生在實皆斷層(Sagaing Fault)的一個區段，而這條重大斷層帶在歷史上發生過不只一次大地震。

他說：「大約200年以來，這裡一直沒有動靜。(但)根據歷史研究和現代地球物理學的調查，我們(已知)...這道斷層的這一區段很可能不久後將爆發大地震。」

「因此對我們來說，這場地震不意外。」韋生吉並表示，他先前便已將相關風險通知緬甸的政府和科學家。

英國地震學家傑克森(James Jackson)告訴CNN說，28日撼動緬甸的強震就像「劃過地球的巨大刀痕」。

英國劍橋大學(University of Cambridge)教授傑克森表示，這場地震是由長達「整整一分鐘」的破裂引起，造成地面出現水平移動。

傑克森說道：「想像一張紙被撕裂，撕裂速度約是每秒二公里。它移動的是一條斷層，就像劃過地球的巨大刀痕。」

他指出，雖然泰國曼谷沒有發生地震，但當地的高樓讓這個城市特別容易受到遠方的震動影響。

地震 緬甸 泰國

上一則

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

下一則

緬甸「最糟糕的時刻」 美地質調查局：地震恐有數千人罹難

延伸閱讀

緬甸強震她被甩倒在「匍匐往外爬」 中國商人嘆：人沒了，貨也沒了

緬甸強震她被甩倒在「匍匐往外爬」 中國商人嘆：人沒了，貨也沒了
美估緬甸恐逾萬人罹難 泰國增至10死、101人失蹤

美估緬甸恐逾萬人罹難 泰國增至10死、101人失蹤
從沒見過這麼大的地震 緬甸台商：工人都嚇哭了

從沒見過這麼大的地震 緬甸台商：工人都嚇哭了
緬甸強震撼動瓦城 多棟建築倒塌民眾不敢回屋內

緬甸強震撼動瓦城 多棟建築倒塌民眾不敢回屋內

熱門新聞

緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊