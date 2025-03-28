恐數千人罹難…緬甸7.7強震屬「大規模災難」美示警1300萬人受影響

緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，距離震央僅17.2公里的曼德勒傳出多棟建築物倒塌。（新華社）

緬甸 稍早發生芮氏規模7.7的強震，震央位於中部曼德勒附近的實皆（Sagaing）西北16公里，坐落於首都奈比多以北約100公里區域，地震 深度僅約10公里。美國地質調查局（USGS）示警，緬甸這次強震屬大規模災難，可能有多達1300萬人受到「強烈」甚至「嚴重」的震動影響，恐有數千人罹難。

USGS顯示，這場強震之後約12分鐘，實皆南方約18公里處又發生規模6.4地震，震源深度同為10公里。

泰國首都曼谷洽圖洽（Chatuchak）區一棟正在興建的高樓更因地震而倒塌，BNO News引述泰媒消息指出，至少43人失蹤，美國CNN則報導稱另有7人受傷。CNN還報導，連接實皆和和附近阿瓦地區（Ava）的一座橋梁坍塌，橋梁有部分沉入伊洛瓦底江。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，鄰國緬甸發生強烈地震後，泰國當局表示，曼谷一棟建築中的高樓倒塌。（歐新社）

路透報導，緬甸又傳出新災情，第二大城曼德勒的目擊者當地多棟建築物倒塌。

來自曼德勒的社群媒體 貼文顯示，街道布滿倒塌的建築物和殘骸。但路透無法立即核實這些貼文。

這起強震震央距離曼德勒僅17.2公里，而曼德勒有1500萬人口。緬甸當局沒有立即透漏災損。

緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，連接奈比多和仰光的高速高路路面因此裂開，引來民眾圍觀。（歐新社）

震央鄰近該國第二大城瓦城（Mandalay）。瓦城是緬甸文化與宗教重鎮，擁有約100萬人口，且佛教寺廟林立，更一有一座廣大皇宮。

地震的震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。目前瓦城電話通聯中斷，媒體無法連繫當地居民。

瓦城位於伊洛瓦底江河畔，當地的幾個重要寺廟為緬甸佛教徒的生活中心。該城市也曾是緬甸國王的居所，皇家宮殿矗立其中，直到英國殖民者於1885年併吞緬甸王國，將最後一位國王流放至印度。

這座城市同樣也是中要的物流與商業樞紐，位於主要貿易線的終點，該路線穿越緬甸北部撣邦（Shan State）的山丘，通往中國大陸邊界。大陸為緬甸最大的貿易夥伴。

自2021年爆發軍事政變與內戰以來，該路線一直是民族叛軍與親民主團體的交火地帶，路線的封閉影響商業，導致緬甸軍事統治者損失數億美元的稅收而陷入財政困難。

緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，連接奈比多和仰光的高速公路被拍到路面因地震而隆起並列開。（歐新社）

緬甸仰光兩名稍早經歷芮氏規模7.7強震的居民告訴美國CNN，他們「要被強震嚇死了」。

其中一名目擊者是王姓女子，她在地震來襲時身處20樓高樓。她說：「我旁邊那些人也要被嚇死了。當時震動非常強烈，而且真的持續很久」，王姓女子不想透露自己全名。

另一名目擊者王子瑞（Wang Zirui，音譯）在地震來襲時正於電腦前工作。他起初感到頭暈，後來才意識到發生地震。他說：「我們太多人都被地震嚇壞了。」

緬甸曼德勒機場。（取材自YouTube）

美國CNN報導，緬甸稍早發生的規模7.7強震，造成震央附近緬甸曼德勒國際機場陷入混亂。

社群媒體發布影片顯示，機場內的乘客在地震來襲時紛紛蹲下並尋找掩護。影片還顯示，28日下午地震來襲導致警鈴大響後，機場工作人員協助數十名乘客撤離，場面陷入混亂。

曼德勒又稱瓦城，位於緬甸中部，是緬甸第二大城市，

據英國廣播公司（BBC）報導，緬甸中部28日發生芮氏規模7.7地震，但緬甸軍方2021年政變奪權以來，緬甸由軍政府統治，控制幾乎所有當地廣播、電視、印刷及網路媒體，導致外界難以取得當地資訊。

報導指出，由於網路受到限制，通訊線路似乎也出現問題，BBC無法與當地的救援單位取得聯繫，致使災情不明。

緬甸發生強震，泰國首都曼谷的一家醫院28日疏散院內患者、家屬及醫護人員。（歐新社）

緬甸中部28日發生芮氏規模7.7地震。英國廣播公司（BBC）也報導，與泰國相比，緬甸地震更為頻繁。

法新社引述美國地質調查所（USGS）資料報導，由於薩爾溫斷層（Sagaing Fault）穿越緬甸中部，在1930到1956年之間，斷層附近曾發生6次規模7強震。

泰國因為不處在地震區，曼谷建築物並沒有防止強震設計，一旦緬甸發生強震，威力波及泰國，建築損害恐相當嚴重。