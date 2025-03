緬甸連遭規模7.7、6.4強震襲擊 泰總理貝東塔召開緊急會議因應

緬甸中部28日發生的強烈地震,泰國多處均有明顯的震感,首都曼谷的救援人員正在倒塌建築物現場作業。(路透)

緬甸 28日下午發生規模7.7的強震,地震 震央位於曼德勒附近的實皆(Sagaing)西北16公里,坐落於首都奈比多以北約100公里區域,鄰近的中國與泰國 多處均有明顯的震感,許多網友也上傳了曼谷在地震當下的實況影像。

美國地質調查局(USGS)顯示,規模破7強震之後大約12分鐘,實皆南方約18公里處又發生規模6.4地震,震源深度同為10公里。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,地震當下泰國總理貝東塔人在普吉島舉行會議,目前正在召開緊急會議應變災情。朝日新聞報導,日本氣象廳表示,這次地震沒有引發海嘯的風險。

根據曼谷郵報的報導,受到地震的影響,曼谷居民撤出了建築物,商家也宣布暫時關閉,洽圖洽(Chatuchak)區一棟正在興建的高樓更因地震而倒塌,當局正在評估災情與監控餘震。BNO News引述泰媒消息指出,至少43人失蹤。

BREAKING: At least 43 people missing after tower collapses in Bangkok - local media https://t.co/AphHrD3Hy9 — BNO News (@BNONews) March 28, 2025

🔴 #UPDATE — 7.7 magnitude earthquake in Myanmar also felt in Bangkok, Thailand, where footage shows construction building collapsing pic.twitter.com/WqSzBiawbT — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 28, 2025

Collapsed Building in Bangkok Identified



The construction project that collapsed due to the earthquake is the Office of the Auditor General (OAG) building in Bangkok, Thailand. #Earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/d3eiDYGiAA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 28, 2025

還有網友發布了疑似當時影像,可見到他們正在高速公路上開車,隨即見到建築物在眼前倒塌,一時之間塵土狂飛。

BREAKING: Skyscraper under construction collapses during earthquake in Bangkok pic.twitter.com/URArEojgyc — BNO News (@BNONews) March 28, 2025

BREAKING: Skyscraper under construction collapses in Bangkok, Thailand, following magnitude 7.7 earthquake in Myanmar. pic.twitter.com/EdAaXr0J1f — UA News (@UrgentAlertNews) March 28, 2025

另有網友在「X」發布的影片,曼谷一棟疑似是高級飯店的大廈頂層的泳池內的水溢出邊緣,如同瀑布一般灑向地面。還有網友拍到一處施工中建築塵土飛揚,頂端的吊車則感覺似乎左右搖晃。