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營運多年 埃及觀光潛艇沉紅海 6死9傷29人獲救

編譯中心／綜合27日電
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埃及紅海遊船沉沒六死九傷，約有29人獲救；圖為2024年11月25日停泊在埃及紅海海岸的船隻。（路透）
埃及紅海遊船沉沒六死九傷，約有29人獲救；圖為2024年11月25日停泊在埃及紅海海岸的船隻。（路透）

英國BBC報導，埃及當地消息人士表示，一艘觀光潛艇當地時間27日稍早在紅海沿岸城市赫加達（Hurghada）附近海域沉沒，已知造成六人死亡、九人受傷，約有29人獲救。傷者都已送醫治療，其中四人狀況危急。

BBC指出，據稱這艘觀光潛艇名叫「辛巴德」（Sindbad），在港口附近沉沒，當時船上載了約40名觀光客，目前事故原因仍在調查中。這艘觀光潛艇已營運多年。

埃及當地媒體稱，船上45名乘客中，已有29人獲救。這艘潛艇原本是要帶大家潛入海下25公尺，欣賞紅海著名的珊瑚礁和海洋生物。沒想到，潛艇卻翻覆沉沒。

報導指出，事發後，紅海衛生局和埃及救護當局共出動21輛救護車趕往現場，將傷者緊急送往附近醫院搶救。

另據路透報導，俄羅斯駐赫加達領事館說，船上除了船員之外，尚有45名俄籍觀光客。據初步資料，大多數乘客獲救，並被送往他們下榻的飯店或醫院。

這並非赫加達首次發生觀光船隻沉船事件。去年11月，一艘名為「海上故事號」（Sea Story）的觀光遊船沉船，造成11人受傷和失蹤，35人獲救。埃及當局稱災難原因是當時掀起四公尺巨浪，但接受BBC訪問的倖存者表示，船隻本身有安全問題。

據報導，「辛巴德」這類潛艇與傳統潛艇不同，是讓乘客從下層甲板的大圓形觀景窗觀賞海底風光，並不會完全潛入水下。

觀光 埃及 俄羅斯

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