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韓野火增至28死 毀3.8萬公頃林地史上最慘 藝人捐款救災

編譯中心／綜合27日電
南韓各地森林大火連續多日，目前已造成至少28死，逾3.8萬公頃林地被毀。 （新華社）
南韓各地森林大火連續多日，目前已造成至少28死，逾3.8萬公頃林地被毀。 （新華社）

南韓東南部慶尚北道發生南韓史上最嚴重野火，消防單位27日出動直升機，連同軍人努力控制火勢。目前為止火災致死人數已達28人，另有32人受傷。

韓聯社報導，野火自21日以來持續肆虐該地區，根據政府數據，已有超過3萬8000公頃林地被燒毀，比2000年東海岸森林大火燒毀2萬3794公頃的土地還要多，而那年火災曾是南韓史上最嚴重。

截至當地時間27日晚7時，共有3萬7829人撤離家園，包括慶尚北道義城及安東地區的近3萬人。

路透報導，南韓代理總統韓悳洙在政府應變會議上說：「這場森林火災以前所未見的速度蔓延，造成大量人員傷亡，全國形勢嚴峻。」

南韓軍方已釋出大量庫存航空燃油，以助消防直升機前往山區滅火。行政安全部表示，已部署逾120架直升機在3個地區參與滅火。

26日有消防直升機飛行員在試圖滅火時，墜機殉職。

部分受災區域27日晚出現短暫降雨。官員表示，僅約1毫米的降雨量不足以澆熄主要火勢，但有助於控制。預計今天部分地區降雨量將與昨晚差不多。

專家表示，義城郡野火蔓延規模及速度極不尋常，預料氣候變遷將使全球野火更加頻繁且致命。

對此，IU、太妍、J-HOPE等南韓藝人紛紛捐款。IU率先捐出2億韓圜（約13萬美元）；防彈少年團成員J-HOPE與SUGA分別捐出1億韓圜（約6.8萬美元）；男團SEVENTEEN的13名成員則聯合捐出總計10億韓圜（約68萬美元）；女團IVE6名成員一起捐款2億韓圜；少女時代成員太妍也捐出1億韓圜。

另外，演員邊佑錫、李鐘碩、金世正、朴寶英、主持人劉在錫、女團LE SSERAFIM、TWICE的志效、NCT成員Mark、歌手李璨元、李泳知等人，也紛紛慷慨解囊。

南韓 氣候變遷

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