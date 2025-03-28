義媒實驗性發行全球首份AI報紙 總編分享除錯經驗

義大利媒體「頁報」宣布推出一項新實驗，在傳統記者撰稿之外，增加四頁由AI生產內容的版面，頁面上方標註有AI字樣。(中央社)

義大利 「頁報」「Il Foglio」日前使用人工智慧（AI ）發行最新一期報紙，創全球先例。儘管此舉屬於實驗性質，但挑戰了新聞倫理，掀起業界疑慮，也為新聞業的未來敲響警鐘。

華盛頓郵報報導指出，頁報這項計畫名為「Foglio AI」，由頁報總編輯塞拉沙（Claudio Cerasa）主導，他表示，此舉旨在探索AI的能力與侷限，同時也向新聞界發出警訊。他認為，記者應該投入更多原創報導與寫作，以區別自身內容，避免被ChatGPT 等大型語言模型取代。

義大利「頁報」日前發行全球首份由AI產出內容的報紙，「頁報」總編輯塞拉沙26日邀請中央社等駐義外媒記者參觀羅馬總部。(中央社)

塞拉沙說：「這就像一場極具挑戰性的壓力測試，不僅讓我們了解AI能做什麼，也讓我們思考，記者未來該如何做得比機器更好。」

義大利頁報羅馬總部，位在義大利國會附近的一棟老建築當中。(中央社)

事實上，這項實驗的構想早在一年前就開始萌芽。頁報最初每周發布一篇由AI撰寫的文章，但未事先告知讀者，並邀請他們猜測哪篇文章由AI生成。答對的讀者會收到訂閱邀請，並獲贈一瓶香檳作為獎勵。結果顯示，大多數讀者都能正確識別AI文章，且對這項實驗表現出濃厚興趣。然而，對於那些誤判的情況，塞拉沙認為這反映了記者的文章過於平凡、缺乏創意，因此頁報必須「改進我們的新聞報導」。

大約兩個月前，塞拉沙決定進一步推動AI新聞的應用，嘗試推出完全由AI撰寫的限量版報紙。他開始使用ChatGPT Pro進行測試，並在過去一周內每天向AI提供特定主題的指令，要求其撰寫符合頁報編輯立場的文章。塞拉沙將該報定位為「親歐、支持全球化、反民粹主義」，並希望AI能在此框架內產出內容。

儘管AI產出的內容有時存在瑕疵，塞拉沙表示，ChatGPT曾產生包含事實錯誤、拼寫錯誤、虛構事件或單調乏味的文章。他的解決方法是指派兩名記者進行事實核查，確保文章內容在頁報上發表之前的準確性。但他也強調，會保留一些小錯誤和拙劣的寫作，因為這些瑕疵顯示出AI的局限性。

此外，雖然頁報仍會標明由AI生成內容，但該版並未警告讀者所閱讀的AI內容可能不準確或缺乏創意。塞拉沙公開追蹤並分享實驗進展，但仍強調讀者應了解這些內容來自AI。

塞拉沙表示，實驗將於4月11日結束。

然而，該做法也引發批評聲浪，有專家擔心，這項實驗可能會讓讀者感到困惑，讓他們接觸到低品質的寫作和報導，進一步對新聞業產生不信任感，頁報正在「史上最糟糕的時機玩弄道德之火」。

義大利頁報羅馬總部辦公室建築外觀或入口都非常低調，沒有明顯標示，但牆上有大幅裱框的報版。(中央社)

另據中央社報導，實際走訪頁報羅馬總部，這場前衛實驗的發源地，裝潢不像「媒體界矽谷」，反更像古蹟內的復古藝廊，充滿對比奇趣。入口也沒有明顯標示，僅有牆上裱框一份放大版「頁報」，宣告著這份菁英報紙對自身的光榮感。