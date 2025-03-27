韓野火燒6天釀24死、3萬人逃難 直升機救火1人亡

南韓東南部野火未歇，釀至少24死。圖為消防員在慶尚北道義城郡滅火。(美聯社)

南韓 東南部野火21日開始延燒至今，根據中央災難安全對策本部26日通報，已造成24人死亡、26人輕重傷，傷亡人數恐持續增加；當局出動消防與軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火，但一架消防直升機26日下午墜毀山區火場，飛行員不幸罹難。

南韓代理總統、國務總理韓悳洙說，目前野火蔓延程度超乎原先預期，災情比前幾次更慘，之後會假設最惡劣情況來應對災情。

火勢最嚴重的義城郡已連續延燒五天，影響區域推測達到3萬7000公頃，火勢可能因強烈南風及西南風影響北上，消防單位憂心可能威脅慶尚北道安東市被聯合國 列為世界遺產的河回村與陶山書院，甚至可能接近慶尚南道東北部蔚珍郡的核電廠。

當局出動消防與軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火，但一架消防直升機26日下午墜毀山區火場，飛行員不幸罹難。山林廳宣布全面暫停消防直升機滅火行動。24名罹難者當中，包括四名救火時逃生不及的消防員。

根據報導，這位駕駛租賃直升機執行消防作業時墜機身亡的73歲A先生，據了解是一位擁有40年飛行經驗的資深飛行員。警方、山林廳與地方當局根據「直升機作業時，被電線桿的電線絆住而墜落」的目擊者證詞，正在調查事故的確切原因。

另據韓聯社報導，21日從慶尚南道山清郡發生的大火仍未撲滅。消防官員警告，因未能及時撤離而造成的死亡人數預計還會持續增加。

南韓軍方21日起已出動5000名軍人，協助約9000名消防員、146架直升機和數百輛車輛，奔赴東南部野火。除了造成人員傷亡，這場野火已吞噬超過1萬7400公頃土地，火勢甚至延燒到公路上，並摧毀數百座建築，包括一座1300年歷史的寺廟孤雲寺。

持續蔓延的山火 迫使大批居民撤離。慶尚北道政府表示，當地已有超過2萬7000名居民被迫離開家園。居民大多暫時安置於學校、社區中心或體育館。