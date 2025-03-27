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韓野火燒6天釀24死、3萬人逃難 直升機救火1人亡

編譯中心／綜合26日電
南韓東南部野火未歇，釀至少24死。圖為消防員在慶尚北道義城郡滅火。(美聯社)
南韓東南部野火未歇，釀至少24死。圖為消防員在慶尚北道義城郡滅火。(美聯社)

南韓東南部野火21日開始延燒至今，根據中央災難安全對策本部26日通報，已造成24人死亡、26人輕重傷，傷亡人數恐持續增加；當局出動消防與軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火，但一架消防直升機26日下午墜毀山區火場，飛行員不幸罹難。

南韓代理總統、國務總理韓悳洙說，目前野火蔓延程度超乎原先預期，災情比前幾次更慘，之後會假設最惡劣情況來應對災情。

火勢最嚴重的義城郡已連續延燒五天，影響區域推測達到3萬7000公頃，火勢可能因強烈南風及西南風影響北上，消防單位憂心可能威脅慶尚北道安東市被聯合國列為世界遺產的河回村與陶山書院，甚至可能接近慶尚南道東北部蔚珍郡的核電廠。

當局出動消防與軍方超過萬名人力，以及上百架直升機撲火，但一架消防直升機26日下午墜毀山區火場，飛行員不幸罹難。山林廳宣布全面暫停消防直升機滅火行動。24名罹難者當中，包括四名救火時逃生不及的消防員。

根據報導，這位駕駛租賃直升機執行消防作業時墜機身亡的73歲A先生，據了解是一位擁有40年飛行經驗的資深飛行員。警方、山林廳與地方當局根據「直升機作業時，被電線桿的電線絆住而墜落」的目擊者證詞，正在調查事故的確切原因。

另據韓聯社報導，21日從慶尚南道山清郡發生的大火仍未撲滅。消防官員警告，因未能及時撤離而造成的死亡人數預計還會持續增加。

南韓軍方21日起已出動5000名軍人，協助約9000名消防員、146架直升機和數百輛車輛，奔赴東南部野火。除了造成人員傷亡，這場野火已吞噬超過1萬7400公頃土地，火勢甚至延燒到公路上，並摧毀數百座建築，包括一座1300年歷史的寺廟孤雲寺。

持續蔓延的山火迫使大批居民撤離。慶尚北道政府表示，當地已有超過2萬7000名居民被迫離開家園。居民大多暫時安置於學校、社區中心或體育館。

南韓慶尚北道義城郡的千年古剎孤雲寺，遭當地大規模山火焚毀，26日剩滿地殘骸。（美...
南韓慶尚北道義城郡的千年古剎孤雲寺，遭當地大規模山火焚毀，26日剩滿地殘骸。（美聯社）

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