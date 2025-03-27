南韓在野黨魁李在明二審改判無罪 選總統情勢大好

南韓共同民主黨黨魁李在明26日獲首爾高等法院判決無罪。（新華社）

南韓 最大在野黨共同民主黨 黨魁李在明 涉嫌違反「公職選舉法」案件，首爾高等法院26日推翻一審判決，改判無罪；韓媒認為，若憲法法院日後判決總統尹錫悅彈劾案成立，李在明二審無罪，形同為他出戰下屆總統大選開路。

韓國前鋒日報26日報導，檢方同日稍晚表示將上訴最高法院；終審判決預計上訴三個月後、即6月底前出爐，但外界預期，憲院最晚4月初將宣判尹案；尹若遭憲院裁決撤職，60天內（即6月初）就將提前改選總統，因此李在明很可能輕取代表最大在野黨共同民主黨參選的資格。李在明在下屆總統可能人選的民調中，支持度高居第一。

韓聯社報導也說，李在明二審無罪，為他參選總統的重大法律障礙解套。李在明去年11月遭首爾中央地方法院判處有期徒刑1年、緩刑2年；根據南韓選舉法規，若該項有罪判決定讞，他10年內不得參選公職，也會喪失國會議員資格。

檢方指控，李在明2021年競選期間曾散布虛假事實、違反公職選舉法，包括李曾謊稱他不認識已故前城南都市開發公社開發第一次長金文基；金曾因涉及開發弊案遭調查。

檢方也指控，李在明2021年10月在國會對京畿道政府的國政監察，涉嫌公布虛假資訊，聲稱是受國土交通部施壓，才更改南韓食品研究院在城南市柏峴洞舊址的土地用途。該土地後來由私營業者開發成公寓大樓，李在明也被指藉由土地用途變更優待該業者。

韓媒中央日報報導，李在明得知二審判決後說，感謝首爾高院正確決定，這是「正義和真相的勝利」。他也呼籲檢方放棄起訴，並批評尹政府對他追殺，卻不把精力花在改善民生、控制東南部野火等事。

尹錫悅所屬的國民力量黨緊急對策委員會委員長（臨時領袖）權寧世則說，對這次判決深感遺憾，希望最高法院迅速重新主持正義。該黨國會黨團領袖權成東則說，已有許多其他政治人物因虛假言論遭定罪、斷送政治前途，對這次判決無法理解。