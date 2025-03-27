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南韓史上最嚴重野火增至26死 重新部署直升機滅火

編譯徐榆涵／即時報導
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南韓史上最嚴重森林大火已26人喪生，撤離居民數達到3萬7000人。一名義城郡72歲婦人正在用手機紀錄她住了52年的房子付之一炬。(路透)
南韓史上最嚴重森林大火已26人喪生，撤離居民數達到3萬7000人。一名義城郡72歲婦人正在用手機紀錄她住了52年的房子付之一炬。(路透)

南韓史上最嚴重森林大火自21日起持續蔓延至今，滅火作業尚未取得重大進展，至今已增至26人喪生、30人受傷，撤離居民數達到3萬7000人。

韓聯社、MBC報導，南韓中央災難安全對策本部27日上午公布最新傷亡數據，目前共計26人死亡、8人重傷、22人輕傷，約有3萬600公頃林地被燒成灰燼，超過2000年時的美國東海岸山林大火（燃燒面積達2萬3794公頃），還有超過2600棟建築被摧毀，堪稱南韓史上最慘烈火災。

截至27日上午5時為止，撤離居民數達到3萬7000人，其中災情最嚴重的慶尚北道義城和安東市就達2萬9911人。

南韓代理總統、國務總理韓悳洙27日稍早指示行政安全部代理部長高基東常駐慶尚北道，監督火災的救援工作，直到火勢得到控制。

南韓史上最嚴重森林大火自21日起持續蔓延至今，滅火作業尚未取得重大進展，至今已增...
南韓史上最嚴重森林大火自21日起持續蔓延至今，滅火作業尚未取得重大進展，至今已增至26死。(美聯社)

一架消防直升機26日下午墜毀山區火場並導致飛行員不幸罹難後，山林廳宣布全面暫停消防直升機滅火行動，直到27日上午6時半，才又開始重新部署直升機、消防車和消防員展開滅火工作。

報導指出，目前山林大火主要分為兩條主線，分別是慶尚南道山清郡和慶尚北道義城郡，山清郡的火勢已蔓延到智異山，而義城郡的火勢則向東蔓延至安東市、青松郡、英陽郡、盈德郡等4處。

至於滅火率的部分，慶尚南道山清郡與安東市達77%、慶尚北道義城郡為54%、安東市為52%、青松郡為77%、蔚山市蔚州郡溫陽邑76%。但受火勢蔓延所影響的英陽郡僅18%、盈德郡更僅10%。

大邱氣象廳指出，預計慶尚北道北部27日降雨量為5毫米，氣溫也從前一天的攝氏23至27度，稍微降至21到22度，但山林廳長林尚燮坦言，情況仍不太樂觀，認為5毫米的降雨量對滅火沒有太大幫助。

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