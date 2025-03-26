格陵蘭男回擊川普 「讓美國走開」MAGA帽暴紅 網友盼量產

美國總統川普廣為人知的口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。（美聯社）

據赫芬頓郵報（Huff Post）報導，一位住在格陵蘭 西西謬特（Sisimiut）的男子雷米約翰遜（Aannguaq Reimer-Johansen）在臉書上貼出一頂紅帽的圖片，上面寫著「讓美國走開」（Make America Go Away），巧妙地化用惡搞美國總統川普 廣為人知的口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。

川普近來對於吞併丹麥的自治領土格陵蘭展現極大興趣，副總統范斯 （JD Vance）的夫人烏沙（Usha Vance）也在本周出訪格陵蘭，被認為是在展現「魅力攻勢」，而雷米約翰遜的「自製惡搞MAGA帽」明顯是對川普政府吞併格陵蘭野心的抗議。

雷米約翰遜在他的貼文中寫道：「不要對美國的來訪者表示歡迎或興趣，我們（格陵蘭人）已經透過大規模的示威表達了立場，我們要保持堅定、保持團結。」

即將卸任的格陵蘭總理艾格德（Múte Bourup Egede）近來也對這些美方來訪表達看法，稱這些訪問「極具侵略性」，並對范斯在北歐地區的「招搖過市」表示不滿。

艾格德說：「美國國安顧問在格陵蘭唯一的目的是向我們展示權力，並且會激發美國人對川普政府行為的認同感、向我們施壓。」

社群媒體X平台上，許多網友同情格陵蘭所面臨的困境，並對雷米約翰遜的「讓美國走開」帽子表示讚賞，甚至希望這頂帽子能作為商品量產。一位X用戶寫道：「應該做一個加拿大版本的，側面印上楓葉。」

另據央廣報導，丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)25日告訴國營第二電視台(TV2)說，美國正在對格陵蘭施加難以接受的壓力；接下來，美國一個高階代表團本周將訪問丹麥半自治領土的格陵蘭，「我們將抵制這種壓力。」

然而，美國高階代表團並未受到格陵蘭政府或丹麥政府的邀請。美國國家安全會議(NSC)發言人休斯(Brian Hughes)表示，這個美國代表團訪問的目的是「了解格陵蘭島及其文化、歷史和人民」。

佛瑞德里克森駁斥美國代表團進行私人訪問的想法，她說：「你不能以來自另一個國家的官方代表，做一次私人訪問。」