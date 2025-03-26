韓野火燒5天難滅至少20亡 疏散2.7萬人 逼近世遺、監獄

南韓義城郡（Uiseong）25日強風引發野火，村莊裡的房屋被燒毀。（美聯社）

韓國慶尚北道北部地區森林火災持續蔓延，火勢至今25日仍未消滅，燃燒面積已擴大至1萬4694公頃，從21日至25日下午已造成至少20人死亡、10人受傷，傷亡人數將持續增加。此外，房屋、工廠、寺廟、文化遺產等209處受災。2.7079萬名居民緊急疏散避險，其中僅1073人返家，其餘2.6006萬人仍留在臨時避難點。

朝鮮日報等報導，自21日開始的嶺南地區野火已造成至少20人死亡、10人受傷，傷亡人數將持續增加。南韓 代理總統、國務總理韓悳洙26日坦承，野火蔓延程度超乎預期，會假設最惡劣情況來應對。位於韓國東南部的慶尚北道義城郡22日發生森林火災，造成4人遇難。之後火勢持續蔓延至周邊的安東市、青松郡、英陽郡、盈德郡四地。

當地政府再下令疏散數千名居民，安東市（Andong）列入世界遺產 的河回村（Hahoe Village）也面臨野火威脅；安東市官員表示，目前火勢距離河回村約10公里。

這場山林野火已吞噬古寺等多處地標，擁有千年歷史的雲羅寺（Unramsa）建築多已被大火燒毀。

代理總統職權的國務總理韓悳洙25日誓言投入直升機和地面工作人員等各項資源，以盡速撲滅火勢。

美聯社報導，截至25日下午為止，南韓國內至少還有9處野火持續延燒，乾燥的強風助長火勢，過去5天來已有超過1萬4690公頃土地淪為焦土。

根據南韓國家遺產廳，野火已經燒毀義城建於7世紀的孤雲寺（Gounsa）。目前未傳出任何傷亡，而包括石佛像在內的部分寺內國寶已趕在大火延燒至這座木造古寺前搶救撤離。

此外，慶尚北道義城郡發生的火災25日已蔓延至青松郡，迫使青松慶北北部監獄逾2600名的受刑人必須移監逃難，用巴士分批載送到其他監獄關押。

同時，考量到火勢還蔓延至安東市，當局也正在考慮，對安東監獄的800多名受刑人，採取相對應的移監方案。法界和懲教部門的人員表示，因天然災害而啟動移監程序，實屬罕見。

政府官員懷疑，義城和蔚山（Ulsan）等地近期多起野火是人為疏失造成，恐怕和用火清除祖墳附近的雜草有關，或是焊接的火花引發火勢。