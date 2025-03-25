全球首例 英國綿羊感染禽流感 跨物種傳染風險上升

英國政府表示，英格蘭北部的一隻綿羊身上發現禽流感 病毒，這是全球已知的首例綿羊感染禽流感病例，這也使得被禽流感病毒感染的哺乳動物名單增加一種，並且加劇對禽流感大流行的擔憂。

央廣引述路透報導，英國政府在一份聲明中表示：「這起病例是在對約克郡(Yorkshire)畜牧場進行例行監測後發現，在此之前，其他家禽養殖場也曾確珍高致病性禽流感H5N1病例。」

在全球範圍內，已有許多不同的哺乳動物死於H5N1禽流感病毒，包括熊、貓、乳牛、狗、海豚、海豹和老虎。

根據英國政府的環境、食品暨鄉村事務部(Department for. Environment、Food & Rural Affairs，DEFRA)發布的聲明，以及英國動植物健康局(Animal and Plant Health Agency；APHA)也表示，檢測呈陽性的綿羊是一隻患有乳腺炎(mastitis，乳房組織發炎)的母羊，沒有其他臨床症狀。

這隻母羊被宰殺後，其餘羊群中並未發現有其他羊隻感染禽流感病毒。

在美國乳牛爆發禽流感疫情 後，英國鄉村事務部開始對已確診感染禽流感病例的家禽養殖場中，同一地飼養的家畜進行監控。

英國衛生安全局(UK Health Security Agency，UKHSA)新興感染負責人強德(Meera Chand)博士表示：「在全球範圍內，我們不斷發現哺乳動物可能感染禽流感H5N1病毒。」

強德說：「然而，目前的證據表明，我們在世界各地看到的禽流感病毒並不容易傳播給人類，而且禽流感對公眾的風險仍然很低。」