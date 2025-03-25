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土耳其反對黨初選 1500萬人挺總統政敵 逾千人遭拘

編譯中心／綜合24日電
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約1500萬人參加了土耳其主要反對黨主辦的象徵性初選投票，展現對伊斯坦堡市長伊瑪莫魯的支持。（歐新社）
約1500萬人參加了土耳其主要反對黨主辦的象徵性初選投票，展現對伊斯坦堡市長伊瑪莫魯的支持。（歐新社）

土耳其官員24日表示，自總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）主要政治對手伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）被捕，引發該國近年最嚴重的示威抗議以來，警方已拘留超過1100人，其中包括多名媒體記者。

中央社引述法新社報導，53歲前伊斯坦堡市長伊瑪莫魯上周被捕後，伊斯坦堡出現示威活動，隨後活動蔓延至土耳其全國81省中的55省，期間傳出有民眾與鎮暴警察發生肢體衝突。

伊瑪莫魯被捕也引發國際社會譴責。德國稱此舉「完全不能接受」。

外界普遍認為，擁有高人氣的伊瑪莫魯是當前唯一有能力在大選中擊敗厄多安的政治人物。厄多安掌權已逾20年。

在短短四天內，伊瑪莫魯因貪腐和恐怖主義調查而遭到逮捕、訊問和拘留，還被解除市長職務。

伊瑪莫魯隸屬的共和人民黨（CHP）23日舉行黨內初選。他是初選中唯一的候選人，隔日獲該黨正式提名為2028年總統大選候選人。這場初選除允許170萬黨員投票，還開放黨員以外的民眾參加，結果總共吸引1500萬人投票。

媒體暨法律研究協會（Media and Law Studies Association）發布聲明稱，土耳其警方24日稍早拘留了10名本國籍記者，包括一名法新社攝影師，理由是他們「報導抗議活動」。

該協會指出，被拘留的多數記者都報導了數以萬計民眾23日晚上在伊斯坦堡市政廳外圍的大規模示威行動。

伊瑪莫魯的妻子狄勒克（Dilek Kaya Imamoglu）在社群媒體X發文說，警方「對新聞工作者和記者的所做所為與自由息息相關。沒有人能對此保持沉默。」

土國內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，自本月19日爆發示威活動以來，警方以「非法活動」為由拘留了至少1133人。

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