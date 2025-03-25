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韓悳洙恢復代理南韓總統 分析：尹錫悅遭罷免可能性高

編譯中心／綜合24日電
南韓憲法法院24日駁回國會對國務總理韓悳洙的彈劾案。他同日在首爾的中央政府辦公大樓受訪。（路透）
南韓憲法法院24日駁回國會對國務總理韓悳洙的彈劾案。他同日在首爾的中央政府辦公大樓受訪。（路透）

南韓憲法法院（憲院）24日駁回國會去年12月27日通過的國務總理韓悳洙彈劾案。韓悳洙立即恢復總理兼代理總統身分及職權，崔相穆也隨即卸下代理總統與代理總理身分，恢復原本副總理兼企畫財政部長職位。

而南韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明涉嫌違反選舉法案二審將於26日宣判，總統尹錫悅彈劾案也可能於隨後幾天判決，無論結果如何，都會牽動未來政局走向。

韓悳洙24日發表談話說，美國總統川普1月就任後，美中為了爭霸展開激烈競爭，全球面臨新一輪地緣政治劇變及經濟秩序重塑；南韓人民並不希望國家偏向左右派任一方，只期望向前發展。

憲院24日上午宣判韓悳洙案。現有八位憲院法官中，有五人認為彈劾案不成立，一人認為成立，另有兩人（鄭亨植及趙漢暢）認為憲院根本不應受理此案。鄭是南韓總統尹錫悅前年直接任命，趙則是尹所屬的執政黨國民力量黨去年向國會推薦。

認為不成立的五人中，有四人提到儘管韓悳洙拒不任命國會提名並通過的三位準大法官，有違憲法和法律，但無法認定此舉失信於民，因此不存在讓其彈劾案正當化的事由。

駁回韓悳洙案的五名法官為李美善、金炯枓、鄭貞美、金福馨與憲院代理院長文炯培。其中金福馨認為韓悳洙雖未任命憲院法官，但「由於他沒有即刻任命之義務」，因此不屬違憲違法行為；其餘四人則認為韓悳洙在任命法官上的不作為，違反憲法及「國家公務員法」等法規，但未達必須彈劾去職程度。

對韓悳洙被控協助和默許尹錫悅去年12月3日實施緊急戒嚴，駁回的五名法官均認為「無法認定因此違法違憲」，沒有證據與客觀資料能證明，韓悳洙曾積極作為協助戒嚴，故國會指控他是尹錫悅「內亂行為」共謀的彈劾理由不成立。

外界原本預計，尹錫悅彈劾案會比韓案先宣判，但尹案判決日子卻一再拖延，引發外界廣泛猜測。南韓法律界有分析認為，韓案先於尹案宣判，可解決因總統職位空缺長期化而導致的國政不穩定局面，而據此分析，尹錫悅遭罷免可能性高。

李在明因涉嫌在選舉期間發表虛假事實遭起訴，一審被判有期徒刑一年、緩刑兩年，如果二審維持原判，李將失去被選舉權10年，無法參加下屆總統大選。目前可能的總統候選人中，李的支持度一馬當先，若二審能夠過關或是輕判，他便可乘勝追擊。

憲院若裁決尹錫悅彈劾案成立，尹將被立即解職，並在60天內舉行總統大選。李在明二審如果沒過關，仍可上訴到最高法院，但在此情形下，共同民主黨若提名他參選總統，將會面臨司法風險，因此李有可能被迫棄選。

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明涉嫌違反選舉法案二審將於26日宣判。（路透...
南韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明涉嫌違反選舉法案二審將於26日宣判。（路透）

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