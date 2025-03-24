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伊朗在波灣3島嶼部署飛彈 美增派航母打擊群赴中東

編譯高詣軒、盧思綸／綜合23日電
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伊朗革命衛隊在波斯灣3個戰略島嶼上部署新型飛彈系統，還說它們可以瞄準附近的「敵方基地、船隻和資產」。(歐新社)
伊朗革命衛隊在波斯灣3個戰略島嶼上部署新型飛彈系統，還說它們可以瞄準附近的「敵方基地、船隻和資產」。(歐新社)

美國總統川普上任後數度對伊朗核問題施壓，但伊朗當局強硬回應，不會在威脅下被迫談判。伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）聲稱已在波斯灣三個戰略島嶼部署新型飛彈系統，美國則將卡爾文森號航空母艦打擊群調往中東。

中東目前上演多線戰事，黎巴嫩武裝分子22日暌違數月再向以色列發射火箭，以色列隨即空襲數十個黎國武裝團體真主黨有關目標；真主黨否認發動前述來自黎國的攻擊。美國也對葉門叛軍「青年運動」發動數次空襲，青年運動則向以國發射飛彈。

以色列自本月18日再度對加薩走廊的哈瑪斯發動全新空襲和地面行動，不僅打破了先前兩個月的相對風平浪靜，也等於是違背了停火協議，讓當地民眾再度打包逃命。22日清晨，以色列飛機打擊多個目標之下，爆炸聲迴盪於加薩走廊北中南部。目擊民眾說，18日開始的這波攻擊行動有愈演愈烈之勢。

以色列軍方23日清晨表示，再攔截從葉門發射的一枚飛彈。「青年運動」22日聲明中表示，以色列的空域將繼續處於不安全狀態，「直到對加薩走廊的攻擊停止」。以色列18日再攻擊哈瑪斯後，「青年運動」曾威脅要加大對以色列的攻擊，以支持巴勒斯坦人。

伊朗官方媒體23日報導，支持哈瑪斯、真主黨和青年運動等「抵抗軸心」成員的伊朗革命衛隊海軍司令湯西里說，已在荷莫茲海峽附近的大通布島、小通布島和阿布穆沙島部署新型飛彈系統，聲稱有能力攻擊該地區的敵方基地、船隻和資產，可完全摧毀600公里內任何目標。

荷莫茲海峽是全球重要航道，位於伊朗與阿曼之間，連接波斯灣與阿曼灣；伊朗革命衛隊最近在該地區舉行軍事演習。湯西里說，他們的策略是必須武裝前述島群「並使其發揮作用」。

華爾街日報22日引述一名美國官員報導，美國正將卡爾文森號打擊群從亞太派到中東。

該官員並說，目前已在中東的杜魯門號航艦將留在該地區，使兩艘航艦將同時部署中東至少數周。

以色列 伊朗 加薩

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