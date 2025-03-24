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南韓野火釀4死 燒掉7205個足球場 東南部進入緊急狀態

編譯中心／綜合23日電
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南韓山清郡的野火造成至少3名消防員和1名公務員喪生。（美聯社）
南韓山清郡的野火造成至少3名消防員和1名公務員喪生。（美聯社）

南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山市蔚州郡、慶尚南道金海市等地連日發生山林大火，當局表示燒毀的森林面積至少已經達到5142公頃，相當於7205個足球場大小；其中，山清郡的野火造成至少3名消防員和1名公務員喪生，促使當局宣布東南部地區進入緊急狀態，南部15個村莊逾200名居民已被通知撤離。

這次大火是2022年3月南韓東海岸發生森林大火（2萬5230公頃）以來最大規模，其中以義城郡3510公頃損失最大。

截至23日下午1時，山清郡大火已造成4死6傷，山清郡與義城郡共有49棟建築被燒毀或受損，上述4個地區鄰近居民撤離人數超過千名。

山清郡、義城郡及蔚州郡目前都已發布最高等級的第3階段火警，金海則為第2階段。森林大火預計受損面積若達100至3000公頃、當地風速為每秒11公尺以上強風，加上預計需要24到48小時撲滅火勢時，屬於第3階段警報；第2階段預計受損面積則在50到100公頃，預計撲滅火勢時間在10到23小時。

據韓媒每日經濟報導，當局已派出107架直升機、766台消防車及9000多名消防人員前往4個區域灌救。但由於天候乾燥及強風影響，目前義城郡滅火率僅達30%、山清郡55%、蔚州郡70%、金海市90%。

此外，京畿道加平郡及仁川市西區等首都圈地區也發生森林火災，但都在初期就被撲滅。

南韓各地野火延燒。（新華社）
南韓各地野火延燒。（新華社）

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