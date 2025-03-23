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「消除種族歧視日」 駐多倫多僑教中心同慶多元文化

中央社／多倫多22日專電
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加拿大安省約克區警局舉辦「國際消除種族歧視日」多元文化慶祝活動，駐多倫多辦事處長梁毅鵬（中）與設攤推廣台灣文化的義工老師合影。(中央社)
加拿大安省約克區警局舉辦「國際消除種族歧視日」多元文化慶祝活動，駐多倫多辦事處長梁毅鵬（中）與設攤推廣台灣文化的義工老師合影。(中央社)

加拿大安大略省約克區警察局22日舉辦年度「國際消除種族歧視日」多元文化慶祝活動，駐多倫多辦事處應邀設攤推廣台灣文化，結合TECO鼓隊表演，與各族裔文化社區人士和社團組織交流。

「國際消除種族歧視日」是聯合國為紀念1960年3月21日發生在南非的沙佩韋爾屠殺（Sharpeville massacre），於1966年宣布的紀念日，藉此提高世人對種族主義和歧視問題的認識，共同努力消除偏見和一切形式的歧視。

約克區（York Region）警局多年來持續以舉辦多元文化慶典方式，與全球各地組織和社區共同紀念此特殊日子；活動每年吸引上千人次參與，設攤同慶的社團組織逐年增加，今年有超過70多個攤位，不同單位的警察人員也藉此機會與民眾加強互動。

多倫多台僑社區多年前開始受邀與會，這幾年更成為駐多倫多台北經濟文化辦事處（TECO）和僑教中心齊力動員參與的年度活動，今年多倫多台貿中心也共襄盛舉。

駐多倫多辦事處長梁毅鵬表示，他一抵達會場就深刻感受到警界與各族裔和社團對彼此的尊重，社區感覺更美好。台灣與加拿大都非常重視平等尊重，彼此共享相同價值觀，基於認同族裔相互尊重欣賞的理念，台灣全力支持這項活動。

多倫多僑教中心主任藍柏青表示，駐外單位每年參加消除種族歧視活動，今年意義格外不同。台灣處境近年受到全球矚目，在加拿大日益受到肯定，「身為多元文化社會的一員，我們更加需要透過積極參與線上和線下社群，打造台灣品牌，將我們的特長和角色發揚光大，讓更多人重視台灣的存在」。

今年台灣攤位首度有3位文化種子教師聯合支援，協助與會親子彩繪台灣花磚、製作超萌黑熊天燈等，向加拿大主流社會推廣台灣文化。

此外，由辦事處人員與眷屬合組的TECO鼓隊則在活動中壓軸演出，與其他包括日本、非洲、加勒比海、斯里蘭卡、伊朗等不同族裔文化表演團體，共同以行動表達打造和諧平等、沒有種族歧視的美好社會願景。

種族歧視 加拿大 斯里蘭卡

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