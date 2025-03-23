希斯洛機場重啟增派數百人加開航班 英航仍需取消15%航班

旅客22日拖著行李抵達英國希斯洛機場第四航廈。（路透）

英國衛報報導，英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）22日表示，機場歷經21日的大規模停電後，「航班已經恢復」，且機場目前已「全面恢復營運」。他們補充，已增派數百名工作人員協助清理積壓的航班。

希斯洛機場聲明表示：「希斯洛機場已經開放並全面恢復營運。機場所有團隊持續盡其所能，支援受到變電站火災導致停電影響的乘客。我們在各航廈增派數百位同仁，並增加航班，以便讓額外萬名旅客能透過希斯洛機場旅行。」

希斯洛機場的積壓航班仍需時數天恢復，營運該機場約半數航班的英國航空稱，航企22日仍取消該機場約15%航班。

希斯洛機場21日因附近變電站起火而關閉。倫敦消防隊稱尚未確定起火原因，暫時無證據顯示起因有可疑。

作為全球重要的國際航空樞紐，希斯洛機場竟因一場停電便完全停運備受質疑，專家指該機場雖有後備發電系統，但事件凸顯營運方未做好切換電源預案、低估重啟系統需時，緊急情況應對方案也有待改善。

《華爾街 日報》指出，希斯洛機場的電力來自3座變電站，均配置備用供電系統，但切換電源耗時漫長。遵照操作流程，機場內數以千計電源系統需一一關閉，包括各類加油設施、登機廊橋、扶手電梯和升降機，以及所有照明設備等。更換備用電源後，機場還需獨立測試每個系統，確保沒有損壞後才能重啟。希斯洛機場行政總裁沃爾德比承認，機場方面估計重啟系統會耗費至少數小時，出於安全考慮被迫停運。