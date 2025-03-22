我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人工智慧與人文教育—南加高校圓周率日研討成果斐然

王鼎鈞：故鄉是我的初戀，紐約是我的婚姻

以色列1天內2度襲黎巴嫩 至少8人喪命

中央社／貝魯特22日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

以色列今天以遭到黎巴嫩政治與軍事組織真主黨跨境火箭襲擊為由，對黎國先後發動兩波攻勢，造成當地至少8人死亡。真主黨則否認跟稍早的跨境火箭襲擊有關。

法新社報導，以色列國防部表示，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）下令，「針對位於黎巴嫩的數十個真主黨（Hezbollah）目標展開第2波攻擊」。這是以黎兩國自去年11月27日停火以來最大規模行動升級。

以色列軍方指出，第2波攻擊是為「回應以色列遭到火箭襲擊，也是延續今天上午第1波（對黎巴嫩南部）的攻擊」。

黎巴嫩官媒國家通訊社（NNA）報導，黎國南部城鎮圖藍（Touline）白天遭以色列攻擊，5人因此喪命，其中包含1名女孩。

國家通訊社稍後提到，以色列攻擊泰爾市（Tyre）導致3人喪生、多人受傷。泰爾市是以方打擊黎巴嫩南部與東部的第2波攻勢目標。

一名安全部門消息人士告訴法新社，一位真主黨官員是以色列襲擊泰爾市的目標，但並未證實此人是否已被擊斃。

協助斡旋以黎停火的法國譴責火箭襲擊行動，也敦促以色列展現「克制」。約旦則呼籲國際社會立即採取行動，「阻止以色列侵略黎巴嫩」。

以色列 黎巴嫩 真主黨

上一則

美國特使：普亭不是壞人 烏克蘭領土讓步是和談關鍵

下一則

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

延伸閱讀

以色列防長揚言併吞局部加薩 逼哈瑪斯釋放人質

以色列防長揚言併吞局部加薩 逼哈瑪斯釋放人質
以色列內閣一致同意解職安全局長 內唐亞胡批「性格軟弱」

以色列內閣一致同意解職安全局長 內唐亞胡批「性格軟弱」
哈瑪斯反擊朝以色列發射3枚火箭彈 未釀傷亡

哈瑪斯反擊朝以色列發射3枚火箭彈 未釀傷亡
以色列繼空襲後 對加薩展開地面行動 呼籲「聽取美國總統的建議」

以色列繼空襲後 對加薩展開地面行動 呼籲「聽取美國總統的建議」

熱門新聞

美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
俄羅斯總統普亭13日在克里姆林宮記者會，回應美國提出俄烏30天停火。(美聯社)

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

2025-03-13 20:42
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
紅色圈起處顯示火星似乎噴到使用易燃材質的天花板上，接著火勢迅速蔓延至整間迪斯可舞廳。(擷至YouTube@Sky News)

北馬其頓夜店大火增至59死 當局對4人發逮捕令

2025-03-16 16:43
美俄領導人通話後同意俄羅斯與烏克蘭在能源設施上停火，烏克蘭總統澤倫斯基表態支持。圖為俄羅斯無人機攻擊烏克蘭私人煉油廠。(歐新社)

川普、普亭熱線同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

2025-03-18 20:27
由於戰況逆轉，烏克蘭軍隊已從俄羅斯庫斯克地區撤退。圖為烏克蘭頓內茨克被毀的村莊。(路透)

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

2025-03-16 22:30

超人氣

更多 >
好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大

好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大
川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國
立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」
會賺錢但不會理財 美國人常犯的四大金錢錯誤

會賺錢但不會理財 美國人常犯的四大金錢錯誤
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了