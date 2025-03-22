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愛爾蘭格鬥天王麥葛瑞格 高舉反移民大旗表態選總統

編譯中心／綜合21日電
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愛爾蘭今年11月將舉行總統大選，極具爭議性的終極格鬥冠軍賽前冠軍麥葛瑞格20日表態，他將以反移民立場參選總統。（取材自臉書）
愛爾蘭今年11月將舉行總統大選，極具爭議性的終極格鬥冠軍賽前冠軍麥葛瑞格20日表態，他將以反移民立場參選總統。（取材自臉書）

愛爾蘭將於今年11月舉行總統大選，極具爭議性的終極格鬥冠軍賽（UFC）前冠軍麥葛瑞格20日表態，他將以反移民立場參選總統，即便這個職位基本上沒有實權。

CNN報導，麥葛瑞格（Conor McGregor）近年來已成為愛爾蘭極右翼陣營的名義領袖。他於社群媒體Instagram上表示，他將參選總統，政見是反對各界盼望已久的歐盟新移民協議，這項協議旨在使各會員國更平均分擔處理庇護申請的責任。

麥葛瑞格在Instagram發文告訴逾4600萬粉絲：「還有誰會挺身而出反對政府和這項法案？他們打算推舉的任何總統候選人都不會反對。我會（反對）！」

他最近曾現身白宮，與美國總統川普一同慶祝聖派屈克節（St. Patrick's Day），僅時隔數日他就發表這篇貼文，如今他已成為川普在歐洲的最新反移民夥伴，同時也在愛爾蘭引發爭議和抨擊。

麥葛瑞格現年36歲，出生於愛爾蘭首都都柏林（Dublin），他曾是UFC一方之霸，也是UFC史上首位同時擁有兩個級別冠軍頭銜的格鬥家，並於2021年被財經雜誌「富比世」（Forbes）列為全球收入最高的運動明星。

移民 川普 富比世

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