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拿過2面奧運金牌 非洲泳將當選國際奧委會首位女主席

編譯中心／綜合21日電
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在北京2008年8月奧運會國家游泳中心舉行的游泳比賽中，來自辛巴威的柯芬特里（Kirsty Coventry）於女子200公尺仰泳決賽中慶祝奪得金牌。 （美聯社）
在北京2008年8月奧運會國家游泳中心舉行的游泳比賽中，來自辛巴威的柯芬特里（Kirsty Coventry）於女子200公尺仰泳決賽中慶祝奪得金牌。 （美聯社）

曾拿過2面奧運游泳金牌、現任辛巴威體育部長的柯芬特里（Kirsty Coventry），20日成為首位當選國際奧林匹克委員會（IOC）主席的女性與非洲人，她表示這是「非凡時刻」。

中央廣播電台引述法新社報導，41歲的柯芬特里也是有史以來最年輕的國際奧會主席。柯芬特里歸功國際奧會委員狄佛倫茲（Anita DeFrantz）支持，狄佛倫茲曾是首位角逐主席的女性。柯芬特里表示：「這是非常強有力的信號，顯示我們確實是全球性且逐漸接受多元的組織。」  

柯芬特里說：「她這樣的女性為更多像我這樣的女性鋪路，意義重大。我也希望能為年輕一代鋪路，尤其是我自己也有兩個年幼的女兒。」  

柯芬特里是德國籍國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）親密盟友，巴赫在任職12年後將於6月卸任。

由於辛巴威2023年的選舉曾被視為不民主且不公平，柯芬特里在辛巴威政府擔任部長連帶遭受質疑。她在個人首場記者會上說：「我不認為站在場邊大聲疾呼要求改革就有用。我認為人必須坐在談判桌前努力創造改變。」  

此外，柯芬特里也面臨巨大的地緣政治挑戰，例如在洛杉磯舉辦2028年夏季奧運前，她要如何應對美國總統川普。她說，與川普「溝通將是關鍵」，「我從20歲起就一直在與一些位高權重、難以相處的人打交道。」  

俄羅斯總統普亭對柯芬特里的勝出表示祝賀，稱這「證明妳在體育界的崇高權威」；俄羅斯體育部長捷格加廖夫（Mikhail Degtyaryov）在社群平台Telegram表示，他希望柯芬特里的當選將有助「俄羅斯重返奧運頒獎台」。

來自辛巴威的柯芬特里（左）當選國際奧委會主席後，獲摩洛哥前田徑運動員穆塔瓦基爾（...
來自辛巴威的柯芬特里（左）當選國際奧委會主席後，獲摩洛哥前田徑運動員穆塔瓦基爾（右）祝賀。（路透）

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