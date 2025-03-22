變電站大火斷電 倫敦希斯洛機場關1天 航空業損失數千億

歐洲最繁忙的機場倫敦希斯洛國際機場20日晚間發生變電廠大火，後來經安全評估，有8個長途航班已獲准自21日晚7時陸續起飛。（美聯社）

歐洲最繁忙的機場倫敦希斯洛國際機場20日深夜因為鄰近變電所失火影響供電，原宣布21日關閉至深夜11時59分，但英國航空公司（British Airways）宣布，經安全評估，有8個長途航班已獲准自21日晚7時陸續起飛。專家表示，此次事故造成的損失每天高達2000萬英鎊（約2583萬美元），整個航空產業恐損失數千億英鎊。

英國航空公司的資料顯示，這8個航班目的地及轉機地點包含南非、新加坡 、沙烏地阿拉伯、澳洲 、阿根廷 、巴西。

一場變電所失火即足以導致重要國際機場全面關閉，在英國引發熱議，不少人質疑國家關鍵基礎設施韌性不足。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）21日中午左右發布聲明指出，警方與消防局正調查失火原因。考量意外發生地點及事故對國家關鍵基礎設施的衝擊，警方的反恐指揮部（Counter Terrorism Command）正領導調查工作。倫敦警方表示，經過初步調查之後，並沒有把這起事件視為「可疑」(suspicious)，不過進一步調查仍在進行中。

國際航空運輸協會（IATA）21日以理事長華爾希（Willie Walsh）名義發布措辭嚴厲的聲明，強調希斯洛機場是具國家與全球重要性的關鍵基礎設施，為何疑似完全仰賴單一電力供應源、沒有其他選擇。一旦這項質疑獲證明為真、顯示機場失職，誰該為大量旅客受影響負責。

機場公司執行長沃德百（Thomas Woldbye）坦言，供電問題確實是機場的脆弱環節。不過，他強調，變電所發生的是重大事故，不是小型火災；機場失去的電力「相當於一個中型城市」。

關於賠償問題，沃德百說，有既定程序可依循，但21日發生的意外事故，責任不在機場。

此次變電站起火，連備用發電設備也受損無法使用，再度暴露出英國基建問題叢生，與此前發生的機場和其他交通基建問題相呼應。

近年來，英國機場事故頻發。例如，2024年5月，英國多地機場的自助通關系統發生問題，造成大量旅客滯留；2023年8月，由於航空管制系統的故障，導致起降英國的所有航班中，超過四分之一受影響。