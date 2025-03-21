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川普斷金援 自由亞洲電台放無薪假 批美1句話

編譯中心／綜合20日電
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美國政府資助的自由亞洲電台19日告知數百名在美國的員工，他們將自本周末起無薪休假。（路透）
美國政府資助的自由亞洲電台19日告知數百名在美國的員工，他們將自本周末起無薪休假。（路透）

美國政府資助的自由亞洲電台19日告知數百名在美國的員工，他們將自本周末起無薪休假。總統川普政府此前表示，停止對該機構的資助。而德國歐盟國家支持捷克提議，資助自由歐洲電台。

德國之聲報導，自由亞洲電台發言人馬哈楊（Rohit mahajan）向路透表示，美國政府此舉「不合法」，該機構正在採取法律行動。自由亞洲電台完全依賴於政府資助。

川普政府日前宣布停止對自由亞洲電台、自由歐洲電台以及美國之音1300多名員工的資金支持。

馬哈楊表示，自21日起的強制休假主要涉及在美國的全職員工，並將在該機構工作的人數從300餘人減至約75人。

馬哈楊表示，自由亞洲電台正在優先避免讓依賴於工作簽證、特別是在自己國家可能受到迫害的員工受到衝擊。他說，強制休假員工將至少到4月仍有醫保。

路透見到的一封自由亞洲電台員工收到的強制休假通知中寫道，據估計強制休假結束後員工應可恢復工作。通知補充說：「因為情況一直在變化，我們無法預計強制休假可能持續多久。」

白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）在回覆相關提問時說：「我們聯邦政府負債超過36萬億美元，總統川普致力於讓政府更高效。我們有信心，重組的努力將加強美國的海外外交努力。」

自由歐洲電台也一直是克里姆林宮的眼中釘。十個歐盟國家表示，願意為該電台提供支持。

捷克的歐洲事務部長德沃拉克（Martin Dvorak）在X平台(前身為推特Twitter)說：「歐洲的資助將確保這一關鍵媒體機構的穩定，使其能繼續有批評性和獨立的報導。」

德國、奧地利、瑞典、波羅的海國家等對捷克提出的相關動議表示支持。一份共同聲明中稱，該電台是支持民主、人權、言論自由的重要力量，而這些是歐盟的核心價值。

美國之音、自由亞洲電台等機構的資金切斷，受到美國一些議員的批評。美國眾議院中國特別委員會民主黨資深成員克裡什納莫提（Raja Krishnamoorthi）說：「唯一為此歡呼的是世界各地的對手和專制者，當然包括中國和北韓，那裡沒有新聞自由。」

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