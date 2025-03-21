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東京沙林毒氣案30年曾釀14死 奧姆真理教仍在招信徒

編譯中心／綜合20日電
1995年3月20日，日本奧姆真理教成員在通勤列車內投放數袋沙林神經毒劑，造成14死、6000多人受傷。（美聯社）
1995年3月20日，日本奧姆真理教成員在通勤列車內投放數袋沙林神經毒劑，造成14死、6000多人受傷。（美聯社）

日本東京地鐵沙林毒氣攻擊事件20日30周年，當年造成14死、6000多人受傷。專家們警告，當年肇事的奧姆真理教雖被解散，但仍有受感召的次級組織在發展，呼籲政府重視。

中央社引述法新社報導，東京地鐵一小群工作人員在東京都政府行政中心地區的霞關站舉行年度默哀儀式。霞關站是1995年沙林毒氣攻擊事件裡多個遇襲處之一。

受害者遺族與專家們警告，當年策動協同攻擊的邪教組織仍有暗流，也還在招攬年輕人加入。

78歲婦人高橋的丈夫是當年在霞關站工作的罹難者之一，死難時年方50歲。

高橋20日到霞關站獻花，並說：「當我回到這裡時，仍能清楚記得當天景況，到現在也滿腹悲傷。」如今高橋仍在為對抗奧姆真理教而積極奔走。

1995年3月20日，五名奧姆真理教成員在晨間通勤列車內投放數袋沙林神經毒劑，用尖銳的傘尖刺破毒劑袋後逃離。隨列車行進，致命毒煙將乘客困於車內。

在列車停下後，乘客們慌忙逃離車站，許多人嘔吐、呼吸困難，急救人員在路邊施救的畫面讓人怵目驚心。襲擊當下造成13人死亡，另一名當年因毒氣造成嚴重腦損害的傷者於2020年不治，成為第14名罹難者。

當時事件另造成超過6000人受傷，當中許多人至今仍有視力問題、耗弱和心理創傷。

事件策畫者為長髮披肩的奧姆真理教教主麻原彰晃，他與涉案的12名門徒已於2018年執行死刑。奧姆真理教雖已解散，但麻原彰晃仍受約1600名後繼團體成員所崇拜。

專家警告，這些後繼團體正在祕密招募年輕信徒，包括面對面招攬及透過社群媒體、通訊應用程式等，還散布貼文稱奧姆真理教遭人抹黑。一些協助受害者的律師疾呼，日本政府必須沒收後繼團體的資產並永久將他們關掉。

地鐵 日本 死刑

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