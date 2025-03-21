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民主剛果總統致函川普 提議稀土礦產換美幫忙打叛軍

編譯中心／綜合20日電
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民主剛果總統齊塞格蒂表示，若是美軍願意出兵擊敗叛軍，就讓美國獲得礦產開採權；圖為M23叛軍。（美聯社）
民主剛果總統齊塞格蒂表示，若是美軍願意出兵擊敗叛軍，就讓美國獲得礦產開採權；圖為M23叛軍。（美聯社）

非洲中部剛果民主共和國（簡稱民主剛果）與叛軍熱戰。民主剛果總統齊塞格蒂（Felix Tshisekedi）致函美國總統川普，願以西方科技企業垂涎的國內珍稀礦產，換取美國出手幫他擊敗頑強叛軍。

位於非洲中部的民主剛果擁有豐富的鈷、鋰、鈾及其他礦藏。路透本月初披露，民主剛果一名國會議員與總統的副幕僚長已與美方接觸，盼牽成用礦產換取安全的協議。美國國務院當時答覆路透，美方對與民主剛果建立礦產夥伴關係持開放態度。

華爾街日報19日揭露一封民主剛果總統齊塞格蒂2月8日寫給川普的信，信中以礦產向美國主權財富基金（US SWF）招手。川普2月3日簽署政令設立美國主權財富基金，供政府投資以作為基建、社福等預算財源。

據華爾街日報看到的信件內容，齊塞格蒂寫道：「您的當選開啟美國黃金年代，我們的合作將為美國提供戰略優勢，確保美國從剛果民主共和國獲得鈷、鋰、銅和鉭等關鍵礦產。」

作為交換，齊塞格蒂盼川普給出一紙「正式安全協議」，幫助民主剛果擊敗M23叛軍。M23是一支由盧安達支持的叛軍組織，近期接連擊潰民主剛果政府軍、私人雇傭軍甚至聯合國部隊，占領民主剛果富含礦產的東部地區一些重要城鎮。

致函川普的同時，齊塞格蒂也正與川普的盟友普林斯（Erik Prince）洽談。普林斯是備受爭議的私人軍事公司「黑水」（Blackwater）的創辦人。根據民主剛果和西方官員說法，如果談成，普林斯將保護民主剛果政府採礦並確保從中的稅收。

從鈳鉭鐵礦萃取出的鉭，以及鈷等原料是智慧手機和筆記型電腦的關鍵所需，為蘋果、惠普（HP）、英特爾（Intel）等美國大公司所重。鋰則是電動車電池主要原材料，被特斯拉（Tesla）執行長、現主責川普縮減聯邦政府規的馬斯克（Elon Musk）稱為「新石油」。

自然資源已成為川普政府處理委內瑞拉、烏克蘭、俄羅斯事務一大重要因素，丹麥屬地格陵蘭蘊含的稀土礦產，就是川普想把格陵蘭弄到手的一大原因。

川普 華爾街 格陵蘭

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